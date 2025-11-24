Haberler

Türkiye'nin Çiğ Süt Üretimi Artıyor: 2023 Hedefi 23,5 Milyon Ton

Güncelleme:
Ulusal Süt Konseyi Başkanı Hamit Can, Türkiye'nin çiğ süt üretiminin 2023 sonunda 23 milyon 500 bin tonun üzerinde olmasını beklediklerini açıkladı. Antalya'da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi'nde, süt üretimi, ihracat ve pazar talepleri değerlendirildi.

Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Hamit Can, Türkiye'nin çiğ süt üretiminin yıl sonunda 23 milyon 500 bin tonun üzerinde olmasını beklediklerini söyledi.

USK tarafından düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi, "Yerel Güç, Küresel Vizyon" temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

USK Başkanı Can, AA muhabirine, zirvede 7 ülkeden 400 civarında katılımcının sektörün geleceğini değerlendirdiğini belirtti.

Verimli bir zirve geçirdiklerini anlatan Can, üretim, ihracat, katma değerli ürün konularında oturumlar yapıldığını, ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin çiğ süt üretiminin iç pazarın talebini rahatlıkla karşıladığını ifade eden Can, son 3 yıldır süt üretiminin arttığını söyledi.

Can, 2023'te 21 milyon 481 bin ton olan çiğ süt üretiminin geçen yıl 22 milyon 400 bin tona çıktığını dile getirerek, bu yıl da artış beklediklerini kaydetti.

Geçen yıl ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarının 11 milyon 287 bin 414 ton olduğunu dile getiren Can, şunları söyledi:

"Bu yıl 9 aylık verilere göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı 8 milyon 543 bin ton. Geçen yıl 9 aylık verilerde ise bu rakam 8 milyon 514 bin tondu. Bu alanda da bir artış söz konusu. Geçen sene çiğ süt üretimimiz 22 milyon 400 bin ton civarındaydı, bu yıl üretimin 23 milyon 500 bin tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor."

Can, Türkiye'de 270 bin civarında çiğ süt üreticisinin olduğunu ifade ederek, üretimin küçük çaplı değil, daha profesyonelce yapılması gerektiğini, bu durumun sütteki kaliteyi artıracağını savundu.

Ülkede her geçen yıl süt tüketiminin de arttığını vurgulayan Can, "Yılın ilk aylarında talep biraz azalıyor ama özellikle okullar açıldığında pik yapıyoruz. O dönemde tedarikte biraz zorlanıyoruz. Geçen seneki rakamlara baktığımızda süt ve süt mamullerinin tüketiminde yüzde 7-8 artış var." diye konuştu.

Hedef süt ihracatını artırmak

Konsey Başkanı Can, sektör olarak ihracata da yöneldiklerini, özellikle zirvenin ihracat noktasında üreticilere önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığının da sektörü destekler nitelikte çalışmalar yaptığını anlatan Can, şöyle devam etti:

"İhracatın artırılması yönünde Bakanlığımızla bir proje çalışmamız olacak. Zirvede bunu da değerlendirdik. Geçen yılki ihracatımız 500 milyon dolar. Neden 500 milyon dolarla kalalım, niye bu rakam birkaç milyar dolara gelmesin. Hollanda'nın üretimi bizim kadar olmasa da ihracatı 6 milyar dolar civarında. Bu rakamlara bizim de ulaşmamız lazım."

Sektörün Orta Doğu pazarına hakim olduğunu, Irak'ın yüzde 80'den fazla süt ithalatını Türkiye'nin karşıladığını belirten Can, sektörün çok rahat farklı pazarlara da yönelebileceğini ifade etti.

Süt ve süt ürünlerinde zengin ürün çeşitliliğine sahip olduklarını dile getiren Can, bunların da yurt dışı pazarına açılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
