Türkiye'nin biyokütle enerjisi temalı ilk fikir maratonu başladı - Haberler

İZMİR (AA) - Türkiye'nin biyokütle enerjisi temalı ilk fikir maratonu (ideathon) etkinliği BEST For Biomass İzmir'de başladı.

BEST For Biomass, Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy Projesi kapsamında düzenleniyor.

Tematik bir alanda yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek üzere düzenlenen açık inovasyon etkinlikleri olan fikir maratonlarında, farklı eğitim, deneyim, yaş ve ilgi alanlarına sahip kişilerin ekipler halinde çalışarak yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilmesi amaçlanıyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER) Müdürü Prof. Dr. Günnur Koçar, Merkezde, biyokütlenin elde edilişinden, biyokütleden enerji üretimi ve üretilen enerjinin kullanımına kadar çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Koçar, biyokütle alanında Türkiye'de öncü olabilmeyi, örnek oluşturabilmeyi, sorunlara çözüm yaratabilmeyi ve uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edebilmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu yıl itibarıyla Uluslararası Enerji Ajansı Bioenergy grubuna başvuru yaptık. 44 ülkenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda oy birliğiyle BESTMER ülkemizi biyoenerjide temsil etmek üzere kabul edildi. Şu an bakanlıklar nezdinde resmi işlemler gerçekleştiriliyor." dedi.

"Mini biyogaz tesisleri farklı illerde uygulama aşamasında"

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Gıda ve Tarım Örgütü ile yürüttükleri projelere değinen Koçar, "UNIDO ile yürüttüğümüz bir projede hem kamu kurumu bakanlıklar hem de yurt dışı desteğiyle Türkiye'de biyogaz konusunda yeni bir çalışmaya başlandı. TEMSAN, mini biyogaz projeleri konusunda bizimle bir protokol yaptı. UNIDO ile birlikte küçük biyogaz tesisleri oluşturuldu. Şu an kullanıma sunuldu. İzmir'de biz deneme testlerini yürütüyoruz. Farklı illerde bu sistemler şu an uygulama aşamasında." diye konuştu.

Koçar, sektörün yüksek nitelikli iş gücüne ve bu alanda başarılı girişimcilerin yetiştirilmesine ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "Bu etkinlik de buna hizmet ediyor. Ben inanıyorum ki bu etkinlik sonrasında çok güzel iş birlikleri oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"81 ilimizin 73'ünde biyokütle santrali var"

ENSİA Başkanı Alper Kalaycı da Türkiye'de biyokütle kurulu gücünün toplam kurulu güç içindeki payının yaklaşık yüzde 2 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin biyokütle alanında çok ciddi kaynakları bulunduğuna işaret eden Kalaycı, "81 ilimizin 73'ünde biyokütle santrali var. Neredeyse her ile indirgenebilen, tabana yayılabilen bir kaynaktan konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İZKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik de İzmir'i temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda merkez haline getirmeyi hedeflediklerini, bunu yaparken de insan kaynağına ve ortak hareket edebilmeye ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Özellikle gençlere yönelik firma, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarını iki gün boyunca devam edecek etkinlikte bir araya getirmek istediklerini belirten Çelik, günün sonunda başarılı fikirlerin ödüllendirileceğini kaydetti.

Etkinlikte, Altaca Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alper Önoğlu, Dizel Enerji Kurucu Ortağı Emre Elmas ile NewGreenHar Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi Tolga Şarlayan da konuşma yaptı.

İki gün sürecek etkinlikte, birincilik ödülü 16 bin lira, ikincilik ödülü 8 bin lira ve üçüncülük ödülü 4 bin lira olacak.