Türkiye'nin 5. Sondaj Gemisi 'West Draco' Mersin Limanı'na Yanaştı

Türkiye'nin deniz filosuna kattığı 5. sondaj gemisi 228 metre uzunluğunda 42 metre genişliğindeki 'West Draco' isimli gemi, Mersin'de Taşucu Limanı'na yanaştı.

Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi 'West Draco' Akdeniz'deki ilk durağı olan Mersin'e 3 gün önce ulaştı. Gemi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarındaki limanın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Bulunduğu yerde 3 gün kalan gemi, gece Taşucu Limanı'na yanaştı. Limanda bir süre gerekli işlemleri yapılacak olan geminin sondaj için hazır hale getirileceği öğrenildi.

"12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor"

Dünyanın en gelişmiş 7'nci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alan 'West Draco'nın 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği öğrenildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) güçleri arasına katılan geminin, limana yanaşmasının ardından gerekli çalışmaların yapılacağı, daha sonra belirlenecek takvime göre Akdeniz'deki çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan 'West Draco'nun ikizi olarak bilinen ve Türkiye tarafından satın alınan 6. gemi olarak kayda geçen 'West Dorado'nın da ilerleyen zamanda yola çıkması bekleniyor. - MERSİN