Haberler

Türkiye'nin 5. Sondaj Gemisi 'West Draco' Akdeniz'de Demirledi

Türkiye'nin 5. Sondaj Gemisi 'West Draco' Akdeniz'de Demirledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi 'West Draco', Mersin açıklarında demirledi. 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, TPAO'nun filosuna katıldı ve Akdeniz'deki çalışmalarına başlayacak.

TÜRKİYE'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi, 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki 'West Draco' isimli gemi, Akdeniz'de Mersin'in yaklaşık 1 mil açığına demirledi.

Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi 'West Draco' Akdeniz'deki ilk durağı olan Mersin'e ulaştı. Gemi, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarındaki limanın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Yaklaşık 1 hafta bulunduğu yerde kalması beklenen gemiyle ilgili gerekli bazı işlemlerin yapılmasından sonra limana yanaşacağı öğrenildi.

Dünyanın en gelişmiş 7'nci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alan 'West Draco'nın 12 bin metreye kadar sondaj yapabildiği belirtildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) filosuna katılan geminin limana yanaşmasının ardından gerekli çalışmaların yapılacağı daha sonra belirlenecek takvime göre Akdeniz'deki çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Öte yandan West Draco'nun ikizi olarak bilinen ve Türkiye tarafından satın alınan 6'ncı gemi olarak kayda geçen West Dorado'nın da ilerleyen zamanda yola çıkacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.