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Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi iflas bayrağını çekti

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120 yıl önce kurulan Türkiye'nin çay devi Tirebolu 42 küresel boyuttaki ekonomik krize daha fazla dayanamadı. İflasın eşiğine gelen çay şirketi Tirebolu 42 için konkordato kararı veren İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanıdı.

Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin kepenk kapatmasına neden olurken son olarak Giresun menşeli önde gelen çay şirketi Tirebolu 42 mali sıkıntılar sebebiyle iflasın eşiğine geldi.

120 YILLIK ŞİRKET İFLASIN EŞİĞİNDE

Kuruluşu 1905 yılına dayanan Tirebolu 42 şirketi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Son ekonomik krizler, firmayı iflasın eşiğine getirdi.

Türkiye'nin 120 yıllık çay devi Tirebolu 42 iflasın eşiğinde! Mahkeme konkordato kararı verdi

MAHKEME KONKORDATO KARARI VERDİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında konkordato kararı vererek, alacaklıların alacaklarını bildirmesi için 15 gün süre tanıdı.

Konkordato komiserliği, alacak bildirimlerinin belirtilen ofis adresine belgelenerek bildirilmesi gerektiğini, 15 gün içinde yapılmayan bildirimlerin dikkate alınmayacağını, konkordato sürecinin, firmanın mali durumunu düzeltmek ve alacaklılara ödeme planı sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

Tirebolu 42, konkordato süreciyle yeniden yapılanma ve borçlarını ödemeyi hedefliyor. Alacaklılar, 15 gün içinde belgeleriyle alacak bildirimlerini yapabilirler.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

İstanbul Tirebolu Türkiye Çay İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

Ayaz hayat:

vay halimize

30
2
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Kadir İzci:

Birer birer kapanıyor tüm firmalar yakında bu iktidar yüzünden ülkemizinde kepenklerini kapanır gibi .

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Ersin Aktaş:

Çaykur rizeden daha iyi caydi vay arkadaş

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2
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I Bor :

Merak etmeyiin, yeni sahibi yakında ortaya çıkar.

8
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Birol akdağ:

Borsaya girselerdi batmak değil cirosunu 10 katına çikarirdi olan gene çalisanlara oldu tazminat bile alamazlar Allah yardımcıları olsun.

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Habib Ergün:

Arkadaşlar bu konkordato denildiğinde alacaklılar nasıl paralarını alıyor. Alacaklıların karşılığı olmadımı bişey alamıyorlardır herhalde. Öyle bişey mi oluyor.

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Seyhun Aslan:

tabi tabi bizde yedik bir konkort bir vergi affi olay tamam

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Sekko FX:

Oy veren arkadaşlar canınız yanmiyor demi ezanlar susmayacak vatanı bolemeyecekler degilmi ??

1
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Cafer Kılıçaslan:

küresel boyutun bundan haberi varmı

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