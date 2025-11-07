"Türkiye Logistics Summit 2025" İstanbul'da düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, lojistiğin dış ticarette sadece bir taşıyıcı olmadığını aynı zamanda döviz kazandıran bir lokomotif olduğunu belirterek, Türkiye'nin sağladığı her 3 dolar hizmet ihracatından 1 dolarının lojistik ve taşımacılıktan geldiğini söyledi.

Türkiye'nin taşımacılık ve lojistik sektörünü uluslararası ölçekte buluşturan "Türkiye Logistics Summit 2025", Turkish Cargo ana sponsorluğunda Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından İstanbul'da düzenlendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Durmuş Ünüvar ve Osman Boyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Başto, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak, FIATA Başkanlık Divanı Üyesi Turgut Erkeskin, FIATA'nın önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu onur üyesi Ivan Petrov, Türk Hava Yolları Kargo Pazarlama Başkanı Selçuk Gençaslan ile ev sahibi UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin katıldı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok lojistik lideri, uzmanı ve karar vericileri bir araya getiren etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, " Türkiye'nin sağladığı her 3 dolar hizmet ihracatının 1 doları lojistik ve taşımacılıktan geliyor." şeklinde konuştu.

Ünüvar, "Ticaret Bakanlığımız verilerine göre 2024 yılı toplam hizmet ihracatımız 117 milyar doları aştı. Bu toplam içinde lojistik ve taşımacılık sektörü yüzde 35'lik bir paya sahip. Bu oran yaklaşık 41 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı anlamına geliyor. Bu tablo, sektörün yalnızca dış ticaretin taşıyıcısı değil, aynı zamanda döviz kazandırıcı bir lokomotifi olduğunu da gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye, 1,5 milyar insana, 55 trilyon dolarlık gayri safi hasıla üreten bir pazara erişilebildiğine dikkati çeken Ünüvar, şunları söyledi:

"Hedefimiz bu konumu akıllı, dijital, çevreci, sürdürülebilir, dirençli teknolojilerle ve ulaştırma altyapısıyla bölgesel ve küresel bir lojistik merkezi haline getirmek. Lojistik performans indeksimizi daha üstlere çıkarmak için prosedürleri sadeleştiriyor, yaptığımız tüm işlemleri dijitalleştiriyoruz. Bu yıl zirvenin ana başlıklarından biri de dijital dönüşüm. Yapay zeka destekli rotalama sistemlerinden, otonom araç ve dronlara kadar lojistik süreçler yeniden tanımlanıyor ve şekilleniyor. Biz de bakanlık olarak e-Devlet başta olmak üzere UETDS sistemleri, dijital geçiş belgeleri, e-CMR, akıllı ulaşım sistemleri gibi uygulamalarla dijitalleşmeyi hızla yaygınlaştırıyoruz. Amacımız lojistikte sıfır gecikme, sıfır evrak, sıfır israftır."

Ünüvar, deniz ve demir yolu taşımacılığına yapılan yatırımlara da değinerek, son 23 yılda ulaştırma ve altyapı yatırımlarının toplamda 300 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Demir yolu yatırımlarını önceliklendirdiklerini vurgulayan Ünüvar, gelecek yılki yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 57'sinin demir yollarına ayrıldığını ifade etti.

Deniz ticaretine de değinen Ünüvar, "Limanlarımızda 532 milyon ton yük ve 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Deniz ticaret filomuz, bu yıl taşıma kapasitesi bakımından dünyada 10. sıraya yükseldi. Ayrıca, dünyanın en iyi 100 konteyner limanı arasında 5 limanımız yer aldı." yorumunu yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ise dijitalleşme ve yapay zeka kullanımına dikkati çekti.

Dijitalleşme ve yapay zekanın sürdürülebilirliğin ve güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Kıran, "Dijitalleşme ve otomasyon, akıllı liman teknolojileri, yapay zeka ile trafik yük yönetimi, otonom araçlar, blockchain tabanlı lojistik uygulamalar önümüzdeki dönemde geliştirmemiz gereken alanlardır." yorumunu yaptı.

TİM Yönetim Kurulu Üyesi Başaran Bayrak da ihracat ve lojistiğin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğine vurgu yaparak kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla lojistik altyapısının güçlendirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve süreçlerin sadeleştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Türk Hava Yolları Kargo Pazarlama Başkanı Selçuk Gençaslan, yapay zekanın lojistik sektörüne sağlayacağı verimlilik artışına vurgu yaparak, Turkish Cargo'nun yapay zeka alanında önemli adımlar attığını hatırlattı.

Gençaslan, "Birkaç hafta önce müşteri hizmetleri destek asistanımız Kargi'nin yeni versiyonunu, yapay zeka destekli versiyonunu kullanımınıza sunduk. Kargi'yi üzerinden kimlik doğrulaması sonrasında fiyat tekliflerinizi alabileceğiniz, rezervasyon yapabileceğiniz hayatınızı çok kolaylaştıracak bir portal haline getireceğiz."dedi.

FIATA Başkanlık Divanı Üyesi Turgut Erkeskin ise Türkiye'nin tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesinde artık bir alternatif değil, merkez ülke konumuna geldiğini söyledi.

Erkeskin, "Orta koridordan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan IMEC'e, kalkınma yolundan Zengezur koridoruna, Avrupa bağlantılarından Afrika açılımına, Maldivler'deki balıkçıların dünyaya entegre olmasına kadar, Türkiye birleştirici güç konumunda. 2026 yılı lojistikte yepyeni bir çağın eşiği olacak." diye konuştu.

FIATA'nın önceki dönem başkanı ve yönetim kurulu onur üyesi Ivan Petrov, Türk lojistik firmalarının çoklu taşımacılık ve ara taşıma türleriyle entegrasyonuna vurgu yaparak, "Bu, FIATA'da üzerinde durduğumuz modern lojistik anlayışıdır. Multimodal taşımacılığa yönelik belgeler, FIATA konşimentosu gibi evraklarla bu sistemi desteklemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin de lojistik sektörünün gelişim, kültür ve medeniyete yaptığı katkılara dikkati çekerek, geleceğin ticaretinin ancak güçlü bir lojistik altyapı ve vizyonla şekilleneceğini vurguladı.