Türkiye Kontrolündeki Yurt Dışı Girişimlerin Cirosu 2024 Yılında 89 Milyar 840 Milyon Dolara Ulaştı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye kontrolündeki girişimlerin yurt dışındaki sayısı 2 bin 706’ya yükselirken, elde edilen toplam ciro 89 milyar 840 milyon dolar oldu. En yüksek ciro sanayi faaliyetinde gerçekleşirken, girişim sayısında Almanya, ciroda ise Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2023 yılında 2 bin 567 iken, 2024 yılında 2 bin 706'ya yükseldi. Bu girişimlerin elde ettiği ciro 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar olarak hesaplanırken, 2024 yılında 89 milyar 840 milyon dolara çıktı.

En yüksek ciro sanayi faaliyetinde gerçekleşti

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında faaliyete göre oluşan cirolarında ilk sırayı sanayi aldı. Sanayi faaliyetinde bulunan girişimler toplam 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti.

Kaynak: ANKA
