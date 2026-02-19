Türkiye Kontrolündeki Yurt Dışı Girişimlerin Cirosu 2024 Yılında 89 Milyar 840 Milyon Dolara Ulaştı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye kontrolündeki girişimlerin yurt dışındaki sayısı 2 bin 706'ya yükselirken, elde edilen toplam ciro 89 milyar 840 milyon dolar oldu. En yüksek ciro sanayi faaliyetinde gerçekleşirken, girişim sayısında Almanya, ciroda ise Birleşik Krallık ilk sırada yer aldı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri" bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye kontrolündeki yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2023 yılında 2 bin 567 iken, 2024 yılında 2 bin 706'ya yükseldi. Bu girişimlerin elde ettiği ciro 2023 yılında 84 milyar 630 milyon dolar olarak hesaplanırken, 2024 yılında 89 milyar 840 milyon dolara çıktı.

En yüksek ciro sanayi faaliyetinde gerçekleşti

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında faaliyete göre oluşan cirolarında ilk sırayı sanayi aldı. Sanayi faaliyetinde bulunan girişimler toplam 35 milyar 9 milyon dolar ciro elde etti.



Ciro toplamında ikinci sırada ticaret yer aldı. Ticaret faaliyetinde 33 milyar 242 milyon dolar ciro sağlandı. Hizmet faaliyetleri 12 milyar 217 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alırken, inşaat faaliyetleri 9 milyar 372 milyon dolar ciro ile son sırada kaydedildi.

Sektörel dağılıma göre yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 967'si hizmet, 943'ü ticaret, 506'sı sanayi ve 290'ı inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

En etkin coğrafya Avrupa oldu

Coğrafi dağılım incelendiğinde, Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2024 yılında girişim sayısında yüzde 39,2, ciroda ise yüzde 37,1 pay ile ilk sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 19,3 pay ile girişim sayısında, yüzde 23,9 pay ile ciroda ikinci sırada bulundu.

Diğer Asya ülkeleri ise girişim sayısında yüzde 13,3, ciroda yüzde 13,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Girişim sayısında Almanya, ciroda Birleşik Krallık ilk sırada

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2024 yılında 254 girişim ile Almanya oldu. Almanya'daki kontrol edilen girişimlerin 2024 yılı cirosu 4 milyar 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık 2024 yılında 9 milyar 240 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 143 olarak tespit edildi.

Kaynak: ANKA