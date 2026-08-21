"Türkiye-Kırgızistan İş ve Yatırım Toplantısı" Ankara'da gerçekleştirildi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, İvedik OSB'de faaliyet gösteren firmaların katılımıyla, "Türkiye-Kırgızistan İş ve Yatırım Toplantısı" yapıldı.

İvedik OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe ile Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve beraberindeki heyet katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fırsatların yanı sıra sanayi, yatırım, ihracat ve uluslararası ticaret alanlarında gerçekleştirilebilecek işbirlikleri ele alındı. İvedik OSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların üretim ve ihracat kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan Öztepe, Türkiye ile Kırgızistan arasında geliştirilecek ticari ve ekonomik ilişkilerin, her iki ülkenin iş dünyası açısından önemli fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Öztepe, İvedik OSB'deki firmaların uluslararası alanda gerçekleştirdiği çalışmaların ve elde ettiği başarıların yeni işbirlikleri açısından önemli bir potansiyel oluşturduğunu, OSB'nin güçlü üretim altyapısı, nitelikli sanayi firmaları ve uluslararası pazarlardaki deneyimi sayesinde Türkiye ile Kırgızistan arasında kurulabilecek yeni ticari bağlantılara katkı sunabileceğini ifade etti.

Kazakbaev de Türk firmalarının Kırgızistan'da gerçekleştirecekleri iş ve yatırım faaliyetlerinin destekçisi olduklarını bildirerek, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ekonomik ve ticari alanda daha ileri bir seviyeye taşınmasını hedeflediklerini belirtti.

Türk iş dünyasının tecrübesini ve üretim gücünü vurgulayan Kazakbaev, karşılıklı ticaretin artırılmasının yanı sıra doğrudan yatırımların ve uzun vadeli ortaklıkların geliştirilmesine de önem verdiklerini kaydetti.

Toplantının ardından Kazakbaev ve beraberindeki heyet, İvedik OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında üretim tesisleri yerinde incelenirken, firmaların üretim süreçleri, teknolojik altyapıları ve faaliyet gösterdikleri sektörler hakkında heyete bilgi verildi.

Kaynak: AA