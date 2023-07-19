Türkiye İtibar Akademisi Müşteri Memnuniyeti Endeksi Açıklandı

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl ikincisi açıklanan Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nin sonuçları belli oldu. Beykoz Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen endekste bu yıl 66 farklı sektörden marka yer aldı.

Müşterinin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyi olarak tanımlanan müşteri memnuniyeti hakkında ikinci kez Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi'nde bu yıl farklı sektörlerden birçok marka yer aldı. Cilt bakımı, parfüm, yatak, oyuncak, özel hastane gibi yeni sektörlerin yanı sıra, akaryakıt, beyaz eşya, fast food, pizza, mobilya, kargo sektörlerinin de araştırmada yer aldığını ifade eden Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, "Müşteri memnuniyeti, markalar için hayati önem taşır. Çünkü markalar müşterilerini memnun ederlerse sadık bir müşteriye sahip olur. Bu sayede rekabet ortamında işletme büyük bir başarı elde etmiş olur. İşletmeleri, sürekli yeniliğe ve üretime sürükleyen itici güç, müşterinin tüketimdeki sadakati ve devamlılığıdır. Bu sürekliliğin sağlanması ancak müşteri memnuniyeti ile mümkün olabilir. Şirketlerin yüzde 88'i, stratejilerini belirlerken müşteri memnuniyetini temel olarak ele alır. Biz de pazarlamadaki bu gerçeklerden yola çıkarak müşteri memnuniyeti endeksini bu yıl tekrar açıkladık" dedi.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ İLE MARKALAR PAZARLAMA FAALİYETLERİNE YÖN VEREBİLİRLER"

Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2023 raporunda sektörlerde memnuniyet düzeyi en yüksek ilk üç marka sıralamalarının yanı sıra SES grupları, cinsiyet ve eğitim seviyesine göre de müşteri memnuniyeti sıralamasının raporda bulunduğunu ifade eden Ertan Acar, "Müşteri Memnuniyeti Endeksi'ne sahip olan markalar bu raporda hem kendi memnuniyet düzeylerini hem rakiplerinin durumunu analiz ederken Türkiye pazarında lokomotif sektörlerin memnuniyet düzeyine de ulaşmış olacaklar. Bu sayede pazarlama ve iletişim faaliyetlerine yön verebilirler" diye konuştu.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAĞI KAZANDIRIYOR

Müşteri Memnuniyeti Endeksi'ne ilişkin konuşan Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Mustafa Erdoğdu şunları söyledi:

"Rekabetin son derece arttığı günümüzde müşterilerin güvenini kazanabilmek ve müşteri sadakatini oluşturmak çok önemli. Giderek artan rekabet ortamında kurum ve şirketler müşteri ilişkilerinin profesyonel düzeyde yönetilmesi gerektiğini biliyorlar. Akademik partneri olduğumuz İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen bu araştırma ile müşteri memnuniyetinin markalarda temel odak noktalarından biri olduğu görülüyor. Müşteri memnuniyetini temel alan bu araştırmanın firmalar ve kullanıcılar açısından faydalı olacağını düşünüyoruz."

TAM 66 SEKTÖR ARAŞTIRILDI

Dereceye giren markalardan bazıları şu şekilde açıklandı:

Akaryakıt: Opet, Türkiye Petrolleri, Shell

Bebek ve Çocuk Giyim Ürünleri: Ebebek, Civil ve Defacto

Dijital Sipariş Platformu: Çiçeksepeti, Getir ve Yemek Sepeti

Elektronik Perakendede: Teknosa, Vatan ve Samsung

Erkek Giyim: Kiğılı, Beymen ve Koton

Yabancı Fast Food: Burger King, Mc Donald's ve Arby's;

İç Giyim: Penti, Tutku ve Dagi

Saç Bakımı: Urban Care, Elidor ve Pantene

Kargo: Yurtiçi Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo

Yabancı Pizza: Domino's, Pizza Hut ve Sbarro

Yerli Pizza: Pasaport Pizza, Terra Pizza ve Little Ceasars