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Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı

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Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü mart itibarıyla yüzde 8,5 artırarak 2,6 trilyon lira seviyesine yükseltti ve 100. yılında 'Türkiye'nin en büyük özel bankası' olmaya devam etti.

Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 2,6 trilyon liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü mart itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 8,5 artırarak 2,6 trilyon lira seviyesine yükseltti ve 100. yılında "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, "2024'te 100. kuruluş yıl dönümümüzü kutlarken, yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımız ile ikinci yüzyılımızda da ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz."

Aran, sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ekonomiye 1,7 trilyon lira kaynak

Bankanın, mart sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 1,3 trilyon lira, gayri nakdi kredi hacmi ise 467,5 milyar liraya ulaşarak ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,7 trilyon lira oldu.

Tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan İş Bankası'nın TP mevduat hacmi Mart 2024 döneminde 837,2 milyar liraya ulaşırken, toplam mevduat hacmi de 1,7 trilyon liraya yükseldi.

Öncü ve güçlü konumunu her alanda muhafaza eden Türkiye İş Bankası, dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance tarafından açıklanan, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılı "Banking 500" raporunda Türkiye'deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını da hız kesmeden devam ettiren banka, finans dünyasının saygın yayın kuruluşlarından olan Global Finance'in "Sürdürülebilir Finans Ödülleri" değerlendirmesinde 2024 yılında Orta ve Doğu Avrupa'da "Toplumsal Kalkınmaya Destekte En İyi Banka" ödülüne layık görüldü.

İş Bankası, yeşil dönüşüm ve çevresel sorumluluk alanında önemli bir adım daha atarak, halka arz yöntemiyle ihraç edilen ilk yeşil finansman bonosu olan "100. Yıl Bonosu"nu halka arz etti.

Bankanın 100. kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos 2024 vadeli bu ihraçtan sağlanacak kaynak, yeşil projelerin finansmanı için kullanılırken, ihraca katılan her bir yatırımcı adına da TEMA'ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek.

Banka ayrıca, ülkemizdeki ormanlık alanları çoğaltmak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla 2008-2017 yıllarında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "81 İlde 81 Orman" projesini yeniden başlattı. Projenin ikinci aşamasında 5 yıl içerisinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Yılın ilk 3 ayında 14 milyar lira düzeyinde kar eden bankanın öz kaynak büyüklüğü 275 milyar liraya ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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