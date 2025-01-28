Türkiye ile Meksika arasında sağlık turizminde ve ekonomide güçlü işbirliği

SANKON heyeti, Meksika Büyükelçiliği'nde sağlık turizmi, savunma sanayi ve tarım gibi alanlarda işbirliği yapmak için görüşmeler gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aysun Bay, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha da güçlendiğini belirtti

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi federasyonların temsilcileri, Meksika Devleti Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Türkiye ile Meksika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için toplantı gerçekleştirdi.

Meksika Devleti Ankara Büyükelçisi José Luis Martinez y Hernandez, SANKON heyetini kabul ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Büyükelçi, Meksika'nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye büyük önem verdiğini vurgulayarak, SANKON ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca toplantıda Meksika'nın ekonomik gelişmeleri ve yatırım fırsatları da katılımcılarla paylaşıldı.

SANKON heyeti adına toplantıya katılan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye ile Meksika arasında özellikle sağlık turizmi, savunma sanayi, teknoloji, tarım, gıda ithalat ve ihracat gibi birçok alanda işbirliği yapmak için hazır olduklarını belirtti. Prof. Dr. Bay, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha da güçlendiğini ifade etti.

Toplantıya, Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu yetkilileri de katıldı. - İSTANBUL