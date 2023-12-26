Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Gaziantep'te Gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri hizmet binasında gerçekleşti.

İhracata dair altın değerinde bilgiler içeren programa Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, GAİB Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Gaziantep OSB Başkan Vekili Yaşar Erturhan ve iş-siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, protokolün açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep misafirperver bir şehir. Gaziantep üretken bir kent, kazanan bir kent, kazandıran bir kent, istihdam eden bir kent. Gaziantepli tüm iş insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Buradaki iş insanlarımız aynı zamanda birer hayırseverdir. Bu durum bizleri gururlandırıyor. Bu ortamın oluşmasında bu kentin ruhu çok önemli. Bu ruh hep devam edecektir, Gaziantep modeli devam edecektir. Bizlerin görüşlerine, önerilerine ve taleplerine her zaman kulak veren değerli Bakanımıza ve onun çalışkan bürokratlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Zirve, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımcılara ticari ekosistem hakkında güncel gelişmeleri değerlendirdiği özel oturumla devam etti. Bakan Bolat, "Gaziantep, çalışkanlığı ile nam salmış bir şehir. Bu kadim şehri her ziyaret erişimde enerji ile dolup görevimize devam ediyoruz. Buradan aldığımız güç ve enerji Sanayicimizin ihracatçımızın önünü açmaya çalışıyoruz. Ancak problemler yok mu var. Covid sonrası ortaya çıkan enflasyon olgusunu ortadan kaldırmak için Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İhracatçımızın faizle ilgili, finansmanla ilgili, dövizle ilgili sıkıntılarının beklentilerinin hepsinin farkındayız. Gerekli adımları ilgili Bakanlıklarımızın koordinasyonunda atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar konulu panelde Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep OSB Başkan Vekili Yaşar Erturhan ile birlikte söz alan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise yeşil dönüşüm ve tekstil sektörü hakkında görüşlerini aktardı. Kileci konuşmalarında, "Bildiklerimizin hepsi değişti. Kaynaklarımız sınırlı ama tüketimimizi kontrol altına almadık. Pandemi, deprem, finansal krizler bize kaynaklarımızın sınırlıı olduğunu hatırlattı. Tüketim toplumu oluşturmuştu ancak bunun böyle gitmeyeceğini hepimiz öğrendik. Artık yeşil üretimi hedef almalıyız. Tekstilde 2023 yılında zor günler yaşadık. Bu dönüşümün odağındaki sektörlerden birisi tekstil sektörüdür. İnsanların birincil önceliği barınmak, beslenmek. Bizler de daralan ekonomide zarar gördük. Ancak yeşil dönüşüme dair destekleri takip etmemiz gerekiyor. Fayda maliyet analizimizi ortaya koyup karar alma mekanizmalarımızı gözden geçirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Katılımcıların ihracata dair merak ettiği sorulara cevap bulabildiği ve ihracat dünyasından önemli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı program, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu. - GAZİANTEP