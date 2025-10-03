Türkiye Girişimcilik Ekosistemi Hızla Gelişiyor

Son yıllarda Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Her şeyden önce erken aşama girişim yatırımlarında ciddi bir artış söz konusu. 2010-2019 yılları arasında erken aşama teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100 milyon dolar civarındayken, pandemiden sonra bu rakam 1 milyar doların üzerine çıktı" dedi.

Dünyanın prestijli girişimcilik platformlarından Slush, ilk kez İstanbul'da Slush'D etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlik, yerel girişimlerle küresel yatırımcıları buluşturarak Türkiye girişimcilik ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırdı. Düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, konuşmacı olarak katıldı. Daha önce Slush'ın Helsinki'deki etkinliklerine de katıldıklarını ifade eden Dağlıoğlu, bu organizasyonun İstanbul'da girişimcileri bir araya getirmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Türkiye'de gençler geliştirdikleri ürün ve projelerle yeteneklerini ortaya koyuyor"

Türkiye'nin teknolojik gelişmelerini ve inovasyonlarını yakından takip ettiğini belirten Dağlıoğlu, "Türkiye, nüfusu itibarıyla büyük bir ülke. Bu da yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sunmak için çok elverişli bir ortam sağlıyor. Şirketler, ürünlerini gelişmiş bir pazarda test edebiliyor. Türkiye, dijitalleşme ve teknolojiye ilişkin uluslararası endekslerde her zaman üst sıralarda yer alıyor. Ülkemizde güçlü bir bankacılık sektörü ve sağlam bir dijital altyapı mevcut. Bu da birçok teknoloji şirketinin burada büyümesine olanak tanıyor. Türkiye'de gençler geliştirdikleri ürün ve projelerle yeteneklerini ortaya koyuyor. 10-15 yıl öncesiyle kıyaslandığında Türkiye'de bu alanda büyük bir dönüşüm yaşandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen büyük teknoloji markalarını gördük. Bu, bence en önemli gelişmelerden biri. Ancak Türkiye'de daha fazla teknoloji şirketini görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar 1 milyar doların üzerine çıktı"

Son yıllarda Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin hızla geliştiğini ifade eden Dağlıoğlu, "Her şeyden önce erken aşama girişim yatırımlarında ciddi bir artış söz konusu. 2010-2019 yılları arasında erken aşama teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar yıllık ortalama 100 milyon dolar civarındayken, pandemiden sonra bu rakam 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu büyük değişimi anlayabilmek için ekosistemin tüm paydaşlarına da dikkatle bakmak gerekiyor. 10-15 yıl önce hızlandırıcı programlar, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve risk sermayesi fonlarının sayısı oldukça sınırlıydı. Bugün ise bu aktörleri tek bir grafikte bile göstermek zor. Yani artık devasa bir girişimcilik ekosistemimiz var" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji ve bilişim bölümlerine gençler yoğun ilgi gösteriyor"

Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların artmasının cesaret verici olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Tüm bu yatırımlar, Türkiye'nin imalat, hizmet, Ar-Ge ve lojistik gibi alanlarda bölgesel bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Aynı şekilde start-up ekosistemi açısından da Türkiye, bölgesel bir merkez konumuna ulaştı. Bu başarıda tüm paydaşlarımızın önemli katkısı var. Ülkedeki kamu ve özel üniversitelerdeki teknoloji ve bilişim bölümlerine gençler yoğun ilgi gösteriyor. Bunun girişimcilik kültürünün gelişmesi açısından da önemli bir rol oynuyor" dedi. - İSTANBUL