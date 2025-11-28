Fas Krallığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejira, "Dünya Kupası'na Fas'ın da ev sahipliği yapacak olması sadece spor açısından değil bütün açılardan Fas için çok önemli olacaktır. Fas ve Türkiye hükümetleri olarak ortak iradeye sahibiz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu", Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinlik kapsamında iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını içeren sunumlarla hedef sektörler odaklı paralel oturumlar ve şirketler arası ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Forumun açılışında konuşan Omar Hejira, bu yıl iki ülke arasında yoğun ziyaret ve görüşme alışverişi yaşandığını belirterek, yapılan toplantıların iki ülke arasındaki ticari alışverişi artırmak, ticaret dengesini sağlamak ve kazan-kazan ilkesine göre ekonomik işbirliğini derinleştirmek için bir dizi pratik öneriyle sonuçlandığını söyledi.

Söz konusu girişimlerin ortak endüstriyel üretim projelerini desteklemeye ve ekonomilere olumlu yansıyacak daha iyi bir ticari denge sağlamaya odaklandığını belirten Hejira, "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu'nun düzenlenmesi, tüm bu çabaların ve toplantılarının meyvesidir." açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası'nın Fas'ta yapılacak olmasının sunduğu fırsatlara dikkati çeken Hejira, "Dünya Kupası'na Fas'ın da ev sahipliği yapacak olması sadece spor açısından değil bütün açılardan Fas için çok önemli olacaktır. Fas ve Türkiye hükümetleri olarak ortak iradeye sahibiz. Bu iradeyi gerçekleştirmek için gerekli azim ve güce sahibiz. Burada bulunan herkes, aramızdaki bu işbirliğinin hayata geçirilmesine yönelik hedefimizin gerçekleşebileceğinin bir göstergesi. Ayrıca bugünkü iş forumu, şüphesiz, iki ülke arasındaki iş ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek için gerçek bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke arasındaki ticaret 5 milyar dolar seviyesinde"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, hedeflerinin hem ikili ticareti hem de yatırımları artırmak olduğunu ifade etti.

Olpak, Türkiye tarafından Fas'ta gerçekleştirilen projelere değinerek, "Bugüne kadar, bendeki rakamlarla, 4 milyar doların üzerindeki altyapı projeleri Türk şirketleri ve Faslı ortakları tarafından gerçekleştirilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Fas ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerdeki projelerde işbirliği yapabileceğine ve Fas için Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Olpak, "Başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde altyapı dahil hangi alanlarda ortak projeler gerçekleştirebiliriz konusunu birlikte daha fazla konuşursak sadece iki ülke arasındaki ticareti konuşmaktan ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum. Biz Türkiye'yi Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olarak ifade ediyoruz." diye konuştu.

Olpak, enerjiden sanayiye, aynı zamanda Fas'ın da güçlü olduğu tarımdan altyapıya, bilgi ekonomisine kadar her sektörde Türkiye'de de çok önemli yatırım fırsatları ve teşviklerinin olduğuna işaret etti.

"Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle büyük gelişmeler olacak, büyük bir yatırım fırsatı açılacak"

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ise iki ülkenin tarihi ilişkilerine işaret ederek, geçmişe dayanan çok köklü bir ilişkinin bulunduğunu söyledi.

Son yıllarda Fas'ın altyapı açısından büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Lazreq, "Şu anda Afrika'nın en büyük limanlarına, birçok demir yolu ve kara yoluna sahibiz." dedi.

Lazreq, Dünya Kupası dolayısıyla Fas'taki ticari fırsatlara da değinerek, "Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün ve firmaların Fas'a gelip bunu keşfetmesini ve bu fırsatları değerlendirmesini bekliyorum. Çünkü gerçekten büyük gelişmeler olacak. Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle büyük gelişmeler olacak, büyük bir yatırım fırsatı açılacaktır." açıklamasını yaptı.

"Birlikte Avrupa, Afrika ve daha ötesine hizmet verebilecek değer zincirleri kurabiliriz"

Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) Başkanı Chakib Alj da Fas-Türkiye ortaklığının yeni olmadığını ancak dönüştüğünü belirterek, "Rakamlarımıza bakan ilerlemeyi görür. Fakat potansiyelimize bakan, aslında daha yolun başında olduğumuzu anlar." dedi.

Her iki ülkenin ticarette sunduğu fırsatlara değinen Alj, "Türkiye ölçek, teknoloji ve uzmanlık sunuyor. Fas ise çeviklik, yetenek ve pazarlara erişim sağlıyor. Birlikte Avrupa, Afrika ve daha ötesine hizmet verebilecek değer zincirleri kurabiliriz." ifadesini kullandı.

DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay da iki ülkenin derinleşen sanayi ortaklıkları ve artan karşılıklı yatırımlarla ticari ilişkilerini daha da çeşitlendirmesiyle yeni nesil bir işbirliği modeli, entegre bir ortak üretim ekseni oluşturabileceğini belirterek, 2006'da yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının ikili ekonomik ilişkilerin temel taşlarından olduğuna dikkati çekti.