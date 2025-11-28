Haberler

Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu

Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas Krallığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejira, "Dünya Kupası'na Fas'ın da ev sahipliği yapacak olması sadece spor açısından değil bütün açılardan Fas için çok önemli olacaktır.

Fas Krallığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejira, "Dünya Kupası'na Fas'ın da ev sahipliği yapacak olması sadece spor açısından değil bütün açılardan Fas için çok önemli olacaktır. Fas ve Türkiye hükümetleri olarak ortak iradeye sahibiz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu", Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve iki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gün boyu süren etkinlik kapsamında iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarını içeren sunumlarla hedef sektörler odaklı paralel oturumlar ve şirketler arası ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Forumun açılışında konuşan Omar Hejira, bu yıl iki ülke arasında yoğun ziyaret ve görüşme alışverişi yaşandığını belirterek, yapılan toplantıların iki ülke arasındaki ticari alışverişi artırmak, ticaret dengesini sağlamak ve kazan-kazan ilkesine göre ekonomik işbirliğini derinleştirmek için bir dizi pratik öneriyle sonuçlandığını söyledi.

Söz konusu girişimlerin ortak endüstriyel üretim projelerini desteklemeye ve ekonomilere olumlu yansıyacak daha iyi bir ticari denge sağlamaya odaklandığını belirten Hejira, "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu'nun düzenlenmesi, tüm bu çabaların ve toplantılarının meyvesidir." açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası'nın Fas'ta yapılacak olmasının sunduğu fırsatlara dikkati çeken Hejira, "Dünya Kupası'na Fas'ın da ev sahipliği yapacak olması sadece spor açısından değil bütün açılardan Fas için çok önemli olacaktır. Fas ve Türkiye hükümetleri olarak ortak iradeye sahibiz. Bu iradeyi gerçekleştirmek için gerekli azim ve güce sahibiz. Burada bulunan herkes, aramızdaki bu işbirliğinin hayata geçirilmesine yönelik hedefimizin gerçekleşebileceğinin bir göstergesi. Ayrıca bugünkü iş forumu, şüphesiz, iki ülke arasındaki iş ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek için gerçek bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke arasındaki ticaret 5 milyar dolar seviyesinde"

DEİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, hedeflerinin hem ikili ticareti hem de yatırımları artırmak olduğunu ifade etti.

Olpak, Türkiye tarafından Fas'ta gerçekleştirilen projelere değinerek, "Bugüne kadar, bendeki rakamlarla, 4 milyar doların üzerindeki altyapı projeleri Türk şirketleri ve Faslı ortakları tarafından gerçekleştirilmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Fas ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerdeki projelerde işbirliği yapabileceğine ve Fas için Türkiye'deki yatırım fırsatlarına dikkati çeken Olpak, "Başta Afrika olmak üzere üçüncü ülkelerde altyapı dahil hangi alanlarda ortak projeler gerçekleştirebiliriz konusunu birlikte daha fazla konuşursak sadece iki ülke arasındaki ticareti konuşmaktan ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum. Biz Türkiye'yi Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olarak ifade ediyoruz." diye konuştu.

Olpak, enerjiden sanayiye, aynı zamanda Fas'ın da güçlü olduğu tarımdan altyapıya, bilgi ekonomisine kadar her sektörde Türkiye'de de çok önemli yatırım fırsatları ve teşviklerinin olduğuna işaret etti.

"Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle büyük gelişmeler olacak, büyük bir yatırım fırsatı açılacak"

Fas'ın Ankara Büyükelçisi Mohammed Ali Lazreq ise iki ülkenin tarihi ilişkilerine işaret ederek, geçmişe dayanan çok köklü bir ilişkinin bulunduğunu söyledi.

Son yıllarda Fas'ın altyapı açısından büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Lazreq, "Şu anda Afrika'nın en büyük limanlarına, birçok demir yolu ve kara yoluna sahibiz." dedi.

Lazreq, Dünya Kupası dolayısıyla Fas'taki ticari fırsatlara da değinerek, "Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün ve firmaların Fas'a gelip bunu keşfetmesini ve bu fırsatları değerlendirmesini bekliyorum. Çünkü gerçekten büyük gelişmeler olacak. Dünya Kupası karşılaşmaları nedeniyle büyük gelişmeler olacak, büyük bir yatırım fırsatı açılacaktır." açıklamasını yaptı.

"Birlikte Avrupa, Afrika ve daha ötesine hizmet verebilecek değer zincirleri kurabiliriz"

Fas İşletmeleri Genel Konfederasyonu (CGEM) Başkanı Chakib Alj da Fas-Türkiye ortaklığının yeni olmadığını ancak dönüştüğünü belirterek, "Rakamlarımıza bakan ilerlemeyi görür. Fakat potansiyelimize bakan, aslında daha yolun başında olduğumuzu anlar." dedi.

Her iki ülkenin ticarette sunduğu fırsatlara değinen Alj, "Türkiye ölçek, teknoloji ve uzmanlık sunuyor. Fas ise çeviklik, yetenek ve pazarlara erişim sağlıyor. Birlikte Avrupa, Afrika ve daha ötesine hizmet verebilecek değer zincirleri kurabiliriz." ifadesini kullandı.

DEİK Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı Zeynep Bodur Okyay da iki ülkenin derinleşen sanayi ortaklıkları ve artan karşılıklı yatırımlarla ticari ilişkilerini daha da çeşitlendirmesiyle yeni nesil bir işbirliği modeli, entegre bir ortak üretim ekseni oluşturabileceğini belirterek, 2006'da yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının ikili ekonomik ilişkilerin temel taşlarından olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
15 Yıldır Hala Konuşulan Başhekim: 'Onun Gibisi Her Hastaneye Lazım'

Bir 'Deli Baştabip'in kentte iz bırakan hikayesi
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.