Türkiye, EUA Genel Kurulu'na 2026'da Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Genel Kurulu'na 2026'da Yeditepe Üniversitesi ile ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Avrupa'nın büyük akademik organizasyonlarından olan EUA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da gelecek yıl 16-17 Nisan'da Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon, yükseköğretim politikalarına yön veren önemli toplantılardan biri olarak kabul ediliyor.

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Portekiz gibi 50'den fazla ülkeden 850'yi aşkın seçkin üniversitenin üye olduğu EUA, yükseköğretimde akademik kaliteyi ve bilimsel araştırmaları destekleyen büyük kuruluşlardan biri konumunda.

Üniversiteler arası işbirliğini teşvik etmek ve yükseköğretim sistemini güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten EUA, her yıl düzenlediği genel kurulda Avrupa'dan seçkin üniversitelerin rektörleri, akademisyenleri ve eğitim politikacılarını bir araya getiriyor.

Türkiye'nin akademik potansiyelini ve bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı da değerlendirilecek süreçte, üniversiteler arası ortak projeler geliştirilmesi, akademik değişim programlarının güçlendirilmesi ve araştırma fonlarının artırılması gibi önemli birçok konuda yeni işbirliklerinin temelleri atılacak.

"Organizasyon, genç akademisyenler ve öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, EUA Genel Kurulu'na Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Durman, Türkiye'nin, son yıllarda yükseköğretimde uluslararası işbirliklerini güçlendiren önemli adımlar attığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"EUA Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenecek olması, ülkemizin bu alandaki yükselişinin bir göstergesidir. Bu organizasyon, genç akademisyenler ve öğrenciler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen üniversite yöneticileri ve bilim insanlarıyla etkileşim kurmak, yeni araştırma projelerine kapı aralayacaktır."

İstanbul'un, tarih boyunca bilim, sanat ve kültürün merkezi olduğunu vurgulayan Durman, Avrupa ve Asya'yı birleştiren şehrin uluslararası akademik topluluk için büyük bir ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Durman, EUA Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinin, kentin dünya akademisine katkısını daha da güçlendireceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeditepe Üniversitesi olarak, Türkiye'nin bilimsel gücünü dünyaya tanıtmayı ve Avrupa'daki akademik topluluklarla daha da güçlü bağlar kurmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uluslararası işbirliklerini öncelikli hedeflerimizden biri olarak gördük ve Avrupa'daki birçok üniversiteyle akademik ortaklıklar geliştirdik. EUA Genel Kurulu'na ev sahipliği yaparak, bu işbirliklerini daha da ileriye taşıyacak ve Türkiye'deki yükseköğretim sistemine önemli katkılarda bulunacağız."