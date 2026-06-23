Türkiye ile Ermenistan arasında ulaşım bağlantılarında süreç ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan kara yolu ve demir yolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, her iki tarafta da gerekli bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söyledi.

Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi Platformu üst düzey açılış etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Türkiye üzerinden geçen Orta Koridor'la ilgili temaslarda bulunmak ve işbirliği yapmak istediklerini ifade eden Uraloğlu, AB'nin artık kriz zamanları dışındaki normal dönemlerde bile ulaşım koridorlarını çeşitlendirmesi ve alternatifler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Uraloğlu, "Dolayısıyla bu noktada Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma azmini ve iradesini görüyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Zaten biz yıllarca bunu anlatıyorduk." diye konuştu.

Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi'ne Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının destek vereceğini anımsatan Uraloğlu, "Daha ileride yine bu koridora ve bağlantısallığa yönelik yapılacak işlerde AB kredilerinin kullanılması mümkün olacak. Bu bizim için gerçekten kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, temasları kapsamında AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile bir araya geldiğini ve gün içinde tekrar görüşeceğini ifade ederek, Kos'un gelecek hafta İstanbul'u da ziyaret edeceğini söyledi.

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile de görüştüğüne dikkati çeken Uraloğlu, Khudatyan ile Türkiye'de, Gürcistan'da ve ardından Brüksel'de bir araya geldiklerini anımsattı.

Uraloğlu, "Bizim öncelikle geçmişte aktif olan demir yolu ve kara yolu geçişlerimiz var. Bunların bir an önce hayata geçirilmesi noktasında işbirliklerimizi her geçen gün artırıyoruz. Kara yolu ve demir yolunda yapılması gereken bakımlar vardı. Bizim tarafta onları yapmaya başladık. Ermeni tarafı da buna yönelik bazı hazırlıkların yapıldığını, ihalelerin gerçekleştirildiğini ve çalışmaların başlama aşamasında olduğunu özellikle ifade etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın geçen ay Erivan ziyaretinde İpek Yolu üzerinde bulunan tarihi Ani Köprüsü'nün restorasyonu hakkında bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Uraloğlu, "Bununla ilgili ilk görüşmeler yapıldı. İkinci görüşmeyi yaparak hemen ihale aşamasına geçmek istiyoruz. Gerçekten bir anlamda iki ülkenin tarihi bağlantısını da ortaya koyacak bir projeden bahsediyoruz." dedi.

Vize sorunları

Bakan Uraloğlu, "Türkiye ile AB üyesi bir ülke veya başka ülkeler arasında ticaret yapılıyor, anlaşmalar imzalanıyor. Faturalar kesiliyor, ödemeler yapılıyor. Ondan sonra da bu malın taşınması gerekiyor. Özellikle kara yolu ve demir yolu dahil olmak üzere, taşımacılık noktasında eğer vizeler zamanında verilmemişse, gümrük geçişleri kolaylaştırılmamışsa ve dijital altyapı oluşturulmamışsa, siz esasında tamamlanmış bir işi gümrük kapılarında ya da vize işlemleri nedeniyle heba ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'den Avrupa'ya gelen yüklerin rotasına bağlı olarak 14 günde de 45 günde de ulaşabildiğine işaret eden Uraloğlu, "Bizim bunu gerçekten kolaylaştırmamız lazım. Zaten kolaylaştırmayacaksak o zaman ticareti niye yapıyoruz? En gelişmiş ülkeler dahil hiçbir ülke artık kendi kendine yetebilecek durumda değil. O nedenle (AB ile) sürücü vizelerinin ve gemi adamı vizelerinin hızlı şekilde verilmesinde, ayrıca gümrük geçiş prosedürlerinin kolaylaştırılmasında fayda var." diye konuştu.