Türkiye Ekonomisi Üçüncü Çeyrek Büyüme Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yatırım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak ekonomik büyümeye 2,8 yüzde puan katkı sunmuştur. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İstatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, 2025 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 oranında güçlü bir büyüme kaydettiğini söyleyen Bolat, Türkiye ekonomisinin, 21 çeyrek üst üste büyüme kaydettiğini açıkladı.

2025 yılı üçüncü çeyrek sonunda, yıllıklandırılmış olarak Türkiye'nin milli gelirinin cari fiyatlarla 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldiğini de hatırlatan Bolat, böylece tüm zamanların milli gelir rekoru kırıldığını sözlerine ekledi.

Bolat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH'nin ise ikinci çeyreğe kıyasla üçüncü çeyrekte yüzde 1,1 oranında arttığını ve yine ikinci çeyreğe kıyasla, üçüncü çeyrekte mal ihracatının da yüzde 2,9 arttığını, mal ithalatının ise yüzde 4,4 azaldığını vurguladı.

"Büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduk"

Ekonomide büyüme trendinin devam ettiğini aktaran Bolat, "Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılında yüzde 11,8, 2022 yılında yüzde 5,4, 2023 yılında yüzde 5,0 ve 2024 yılında ise yüzde 3,3 oranında büyüme kaydetti. Büyüme hızımız 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5, ikinci çeyreğinde yüzde 4,9 oranında gerçekleşmiştir. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde ise yüzde 3,7 olarak kaydedilmiştir. Böylece yılın ilk dokuz ayında büyüme hızımız yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu büyüme hızı ile verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke, G20'de ise beşinci ülke olduk" dedi.

"Cari işlemler açığının GSYH içindeki payı yüzde 1,3"

Cari işlemler dengesinin GSYH içindeki payının tarihsel ortalamaların altındaki seyrine devam ettiğini sözlerine ekleyen Bolat, "2022 yılında yüzde 5,0, 2023 yılında yüzde 3,5 ve 2024 yılında ise yüzde 0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payının 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 olarak tarihsel ortalamasının altında seyretmeye devam etmektedir" dedi.

"Yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür"

İhracat ve yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığının altını çizen Bolat, "İhracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 artarken, ithalat yüzde 4,4 azalmıştır. Yatırım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak ekonomik büyümeye 2,8 yüzde puan katkı sunmuştur. Böylelikle yatırımlar büyümeyi desteklemeyi 4 çeyrektir kesintisiz sürdürmüştür. İşsizlik oranı son 30 aydır tek haneli seviyelerde seyretmektedir. Üretim, yatırım ve ihracat artışı, işgücü göstergelerine de yansımaktadır. İşsizlik oranı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yandan son 30 aydır tek haneli seyrini sürdürerek yüzde 10'nun altında kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Büyümede kaydedilen başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Bolat, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verisi zorlu küresel şartlar ile kuraklık ve zirai don nedeniyle tarımda yaşanan üretim düşüşüne rağmen güçlü bir performans sergilemiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile cari işlemler dengesinde devam eden ılımlı seyir ve mal ve hizmet ihracatı ile yatırımların büyümeye pozitif katkısı ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir. Yıl sonunda 390 milyar dolar olan mal ve hizmet ihracatı hedefimizin üzerinde bir performans yakalamak, büyümede kaydedilen bu başarıyı daha da ileriye taşımak üzere çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." - ANKARA