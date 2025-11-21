Türkiye E-Ticaret Haftası: Geleceğin Ticareti ve Yapay Zeka

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye E-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye E-Ticaret Haftası, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla devam ediyor.

Program kapsamında, moderatörlüğünü iş fütüristi, stratejist ve ekonomist Ufuk Tarhan'ın yaptığı "Algoritmanın Gücü: Yapay Zeka ile E-Ticaret" başlıklı panel düzenlendi.

Kullanıcı davranışlarının anlık takibiyle kişiselleştirme, ödeme, lojistik, tedarik zincirinde verimlilik sağlayan çözümler, içerik ve pazarlama otomasyonu örneklerinin ele alındığı oturumda, dolandırıcılık önleme, veri güvenliği ve algoritmik önyargılar gibi risk alanları tartışılarak yapay zekanın fırsatları kadar sınırları da değerlendirildi.

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Dolaz, burada yaptığı konuşmada, lojistiğin e-ticaretin olmazsa olmaz bileşenlerinden olduğunu belirterek, ödeme ve fintek kavramlarının da olmazsa olmaz noktasında olduğunu ifade etti.

Dolaz, ticaretin e-ticarete dönüşümünde en büyük katalizörlerinden bir tanesinin fintek kuruluşları olduğunu dile getirerek, "Klasik finansal araçlarla bu hızla bir ticareti çevirmek çok mümkün olmuyor. Finansın teknolojiyle çok daha çevik hale gelmesi gerekiyordu. Bu ihtiyaçtan doğan kuruluşlar bugün ülkemizde gerçekten çok farklı alanlarda e-ticaretin merkezine oturmuş durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de yapay zekaya müthiş bir ilgi var"

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da yapay zeka konusundaki amaçlarının farkındalığı yaratmak olduğunu belirterek, Türkiye'de yapay zekaya müthiş bir ilginin olduğunu söyledi.

Küçükşabanoğlu, gelişmiş ülkelerin konuştuğu yapay zeka konusuyla Türkiye'nin konuştuğu yapay zeka konusunda çok büyük farkların olduğunu ifade ederek, "Gerçekten özellikle bazı ülkeler yapay zekayı ana gündemine almış durumda. Biz de almaya çalışıyoruz aslında. O yüzden bu tarz etkinlikler çok çok kıymetli." dedi.

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin ise makine öğrenmesi, veri madenciliği gibi kavramların aslında yapay zeka teknolojisini geçerli kılan, onu gerçekleyen, onu işler kılan bilimsel temeller olduğunu ifade etti.

Töreyin, yapay öğrenme algoritmalarının istatistiksel analize dayandığını belirterek, şu anki yapay zeka teknolojisinin ve makine öğrenmesinin insan zekası gibi çalışmayan, istatistiksel olarak veriden ilişkileri ortaya çıkaran bir teknoloji olduğunu kaydetti.

"E-ihracatı desteklemeye çalışıyoruz"

Trendyol Veri Bilimi Başkanı Nezir Alp da tek amaçlarının satış yapmak olmadığını, müşteri deneyimini iyileştirmek üzere çalıştıklarını belirterek, bu anlamda platformlarında hayata geçirdikleri uygulamalardan bahsetti.

Satıcılara yönelik çalışmalarına da değinen Alp, "Satıcıların ürünlerini listeleyebiliyor olmamız lazım ve satıcıya da çok fazla iş çıkarmadan bunu yapabiliyor olmamız lazım. Tedarik zinciri, stok yönetimi, fiyatlandırması, hangi ürüne reklam yapması gerektiği, ne kadar bütçe ayırması gerektiği gibi çalışmaları da yaparak satıcılarımıza destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Alp, platformdaki en büyük gelişimin dil olduğunu ifade ederek, "Çünkü globale açılmaya çalışıyoruz. E-ihracatı desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

AIONIRE Kurucusu, Yapay Zeka Yatırımcısı ve Danışmanı Barış Karakullukçu da bir yapay zeka girişiminde olması gereken özelliklere dikkati çekerek, "Bizim için gerçek yapay zeka girişimi şu demek: Olan şeyleri kopyalayıp önüne bir ekran koyanlar değil, gerçekten bir yapay zeka teknolojisini geliştirip, orada yenilikçi bir boyut koyup gerçek problemi çözen girişimler. Bunların da sonuç odaklı hareket ettiklerinde hem kendilerinin çok hızlı ilerlediklerini, globalde başarılı girişim olduklarını hem de onların yatırımcısına ve kurumsal müşterilerine çok kazandırdıklarına şahit olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğin ilk gününün son oturumu ise Yazar ve Eğitmen Hülya Mutlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yerelden Başlayan Dijital Dönüşüm: Türkiye'den Başarı Hikayeleri" başlıklı oturum oldu.