, Türkiye'deki büyüme stratejisini katladı

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi ( Ceo ) Engin Aksoy, ana odaklarının yanı sıra veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi planları bulunduğunu belirterek, "2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz." dedi.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ölçekte sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm, Vodafone Türkiye'nin çalışmaları ve şirketin yeni dönem beklentilerine ilişkin bilgi verdi.

Telekomünikasyon sektörünün, modern ekonominin büyümesi, verimliliğin sağlanması ve toplumun kalkınması için kritik olan dijital dönüşüme altyapı sağladığını belirten Aksoy, bunun yanı sıra, eğitim, sağlık, üretim, finans, güvenlik hizmetleri, savunma ve afet yönetimi gibi birçok alana etki edip istihdamı artırdığını söyledi.

Aksoy, bu sebeple sektörün, modern ekonominin ve toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak ülkeler için stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinde telekomünikasyon altyapısı stratejik öneme sahip altyapılar arasında değerlendiriliyor. Uluslararası örneklerde aktörler stratejik öneme sahip telekomünikasyon altyapısının gelişen teknolojilere göre güncellenmesi ve dijitalleşmenin etkilerinden azami faydanın sağlanabilmesi için bu yönde uzun dönem strateji planları ve teşvik programları hazırlıyor. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve yeşil dönüşüm için de teknolojinin kullanımı dijitalleşmenin etki alanını ve önemini artırıyor. Örneğin, Birleşik Krallık elektronik haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılması ve teşviklerle desteklenmesi için Birleşik Krallık Kablosuz Altyapılar Stratejisi'ni kamuoyuyla paylaştı ve stratejide 2030'da gerçekleştirilmek üzere çeşitli hedeflere yer verdi. Benzer şekilde, Avrupa Birliği de dijital ekonominin gelişimi ve Avrupalı işletmelerin dijitalleşmesi için Dijital 10 Yıl Politikası'nı yürürlüğe koyarak çok sayıda teşvik programı oluşturdu. Uluslararası örneklerde görüldüğü üzere, ülkemizin de 2030 vizyonuyla elektronik haberleşme altyapılarının yaygınlaştırılarak dijital dönüşümün hızlandırılması için uzun vadeli hedeflerin net olduğu telekomünikasyon stratejisini oluşturması önem arz ediyor."

"Türkiye'nin GSYH'si içinde Elektronik Haberleşme Gelirlerinin payı her geçen yıl azalıyor"

Sektörün 2023 yılında Türkiye'deki çalışmalarına da değinen Aksoy, sektörün son 10 yıldaki artan yatırım maliyetlerine karşın kullanıcı başına ortalama gelirinin düştüğünü aktardı.

Aksoy, "Yatırımların artması ve gelirlerin düşmesine ek olarak vergi ve finansal yükümlülükler de göz önüne alındığında, sektörümüzde sürdürülebilir yatırım ortamının sağlanması mümkün olmuyor. Ülkemiz mobil haberleşme imtiyaz ve yetkilendirme rejiminin bir gereği olarak yer alan altyapıların süresi bitiminde devri de sektör değerini etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum, sektörümüzün ülkeye katkısının potansiyelinin altında kalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) içinde Elektronik Haberleşme Gelirlerinin (EHG) payının her geçen yıl azaldığına vurgu yapan Aksoy, "2005 yılında GSYİH-EHG oranı yüzde 2,51 iken, 2022 yılında bu oran yüzde 0,87'ye kadar düştü. Sektörümüzün sürdürülebilirliği için yatırım ve rekabet ortamının iyileştirilerek kaynakların etkin kullanılması ve gelir akışının sürdürülebilir hale getirilmesine ihtiyaç duyuluyor." dedi.

"Yatırımların verimliliğinin de gözetildiği bir sistem kurulması kritik"

Aksoy, sektörde yetkilendirme ve lisans rejiminin yeni teknolojilere yatırımı destekleyen nitelikte esnek ve genel nitelikte olmasının, teknolojideki hızlı değişime ayak uydurabilmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir yandan yatırımların artması sağlanırken, diğer yandan yükümlülüklerin ihtiyaç odaklı belirlenmesi ile yatırımların verimliliğinin de gözetildiği bir sistem kurulması kritik. Kaynakların etkin kullanılabilmesinin sektör bağlamında en önemli adımı spektrum yönetimi. Sektörde kullanıma sunulacak spektruma ilişkin planların operatörlerle zamanlıca paylaşılması ve bu frekansların yatırımları teşvik edecek şekilde tahsis edilmesi önem taşıyor. 5G frekanslarının tahsisi, 700 MHz gibi ek frekans tahsisleri ve teknoloji güncellemeleri ile spektrum verimliliğine odaklanılması kritik. Ülkemizde yüksek hız ve kapasiteleri sunan fiber altyapı yatırımları ve fiber abonelik yaygınlığının artırılması hususunda çalışmalara ivme kazandırılması ihtiyacı bulunuyor. Fiber altyapının yaygınlığı operatörlerin hem mevcut hem de yeni teknolojiler için kapasite ihtiyacının karşılanması noktasında kritik önem arz ediyor. Bu doğrultuda bir ortak fiber altyapı şirketinin kurulmasının çok önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Rekabet koşulları ve yatırım ikliminin doğru politika tercihleri ve düzenleyici müdahalelerle zaman kaybedilmeksizin geliştirilmesi gerekiyor."

"En çok data trafiği alan sosyal medya platformu yüzde 30,6 ile Instagram oldu"

Vodafone Türkiye'nin 2023 yılı çalışmaları ve rakamlarına ilişkin bilgi veren Aksoy, 2023'ün Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ettikleri bil yıl olduğunu anlattı.

Aksoy, "Aynı zamanda, amaç odaklı bir şirket olarak toplumsal dönüşümdeki rolümüze odaklanmayı sürdürdük. Vodafone Türkiye olarak, 25,4 milyon mobil ve 1,4 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet veriyoruz. Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17 milyonu aşarken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi ise 415 milyona ulaştı. Mobil genişbant data trafiğimiz yüzde 19,2 arttı. Bu trafiğin yüzde 98'i 4.5G üzerinden gerçekleşti. 25,4 milyon müşterimizin yüzde 91,6'sında akıllı telefon var. En çok data trafiği alan sosyal medya platformu yüzde 30,6 ile Instagram oldu. YouTube ve TikTok uygulamalarına ait data trafiği de yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi." bilgisini verdi.

"TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9,7 milyona ulaştı"

Aksoy, 2023'te dijital servisler odağıyla müşterilere finanstan sigortaya farklı alanlarda hizmet sunmaya devam ettiklerini anımsatarak, yeni nesil mobil finans çözümleri Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayılarının 5 milyona ulaştığını söyledi.

Vodafone Her Şey Yanımda'nın bugüne kadar yaklaşık 170 milyon kez ziyaret edildiğine işaret eden Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Bu platformla yaklaşık 2 milyon müşteriye 14 farklı kategoride 6 milyondan fazla sipariş ulaştırdık. Müşterilerimize sunduğumuz servisleri her geçen gün genişlettiğimiz ve tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı verdiğimiz Vodafone Yanımda uygulamasını ayda 16 milyonu aşkın kişi yaklaşık 300 milyon kez ziyaret etti. Dijital asistanımız TOBi'nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9,7 milyona, aylık sohbet sayısı ise 43 milyona ulaştı. Diğer yandan, Vodafone FLEX çözümümüzle müşterilerimizin akıllı cihaz ve servislere ulaşmasını kolaylaştırırken, perakende noktalarımızdaki dönüşümle müşteri hizmetlerini daha ulaşılabilir hale getirdik."

"2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz"

Vodafone CEO'su Aksoy, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerinden bahsetti. Aksoy, bu hedefe ulaşmak için 'Yeni Nesil Bağlantı, Dijital Operatör ve Kurumsal Çözümler' unsurlarından oluşan planlarına odaklanmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu doğrultuda, ülkemizi 5G teknolojisi ile buluşturacak çözümler geliştirmek üzere hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Üretim sektörlerinde akıllı sistemlerin kullanımını yaygınlaştıracak, özelleştirilmiş şebekeler ile güvenlik ve şebeke yönetim etkinliğini artıracak projeler hayata geçireceğiz. Diğer yandan, Vodafone Yanımda'nın 2025'e kadar Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı süper uygulaması olmasını hedefliyoruz. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda mağazalarımızı daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Yapay zekanın işlerimize entegrasyonunu özellikle müşterilerimize hizmet verdiğimiz noktalarda sağlamaya devam edeceğiz. Kurumsal alanda ise ana odaklarımızın yanı sıra Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz."

"Pandemi süreciyle oluşan dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz"

Engin Aksoy, değişen teknolojiler ve tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişime ilişkin de bilgi verdi.

Salgın süreciyle oluşan dijital alışkanlıkların uzun vadeli olacağını söyleyen Aksoy, dijital yaşam pratiklerinin daha da çeşitlenip yaygınlaşacağını aktardı. Aksoy, dijitalleşme ve teknolojinin, tüketici davranışlarının gelişiminde belirleyici olmaya devam edeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün artık, her türlü işini ve günlük hayatını internet üzerinden bir akıllı telefonla yürütebilen tüketicilerden bahsediyoruz. Buna bir de internete bağlanan nesneler ve cihazları ekleyerek, yapay zeka, makina öğrenmesi ve bulut bilişim gibi teknolojilerle birleştirdiğinizde son derece yenilikçi hizmetler ortaya çıkıyor. Dijital tüketiciler gerek işlerinin dönüştürülmesi gerekse günlük hayatlarını kolaylaştırmak için 5G ile gelecek altyapıya ve servislere ihtiyaç duyuyor. 5G, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma başta olmak üzere, sağlık, akıllı ev sistemleri, e-ticaret ile alışveriş, sanal ortamda sosyal hayat ve eğlence gibi alanlarda yüksek kalitede bağlantı imkanı sağlayacak. Diğer yandan, 360 derece videolar ve sanal gerçeklik teknolojilerinin spor ve kültürel etkinliklerdeki deneyimi dönüştüreceğini söyleyebiliriz."