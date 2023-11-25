Türkiye'de Üretimin Yüzde 50'sini Karşılayan Aydın'da Fıstıkçamı Çalıştayı Düzenlenecek

Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı Belediyesi iş birliği ile Fıstık Çamı Çalıştayı düzenlenecek. Çalıştayda fıstıkçamı yetiştiriciliği, kalite özellikleri, coğrafi işaret ve AB Başvuru süreci gibi konular ele alınacak.

Türkiye'de toplam üretimin yüzde 50'sini karşılayan Aydın'ın Koçarlı ilçesinde fıstıkçamının her yönüyle konuşulacağı çalıştay gerçekleşecek.

Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Koçarlı Belediyesi iş birliği ile Fıstık Çamı Çalıştayı düzenlenecek. 27 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 10.30'da Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan Fıstık Çamı Çalıştayı'nda akademisyenler fıstıkçamı yetiştiriciliği, Koçarlı Çam Fıstığı'nın kalite özellikleri, coğrafi işaret ve AB Başvuru süreci, zararlılar ile mücadele, hasat, üretim ve pazarlaması konuları ele alınacak.

Gerçekleşecek olan çalıştay ile ilgili açıklama yapan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı'da üretilen çam fıstığının kalite açısından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirterek "Belediyemiz ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültemiz işbirliği ile 27 Kasım'da Fıstıkçamı çalıştayı düzenliyoruz. Belediyemiz 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunda gerçekleşecek olan çalıştayda akademisyenlerimiz tarafından fıstıkçamı her yönüyle ele alınacak. İlçemiz Koçarlı'mızın altını, eşsiz tadı ve değeriyle ünü Dünya'ya yayılan çam fıstığımız, marka değerinin artması, ilçemizle birlikte ilimizin de tanıtımına katkı sağlaması da bu çalıştay ile daha da artacaktır. Fıstıkçamı Çalıştayı'nda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diyerek herkesi Fıstıkçamı çalıştayına davet etti. - AYDIN