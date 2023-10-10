Türkiye'de İşsizlik Oranı Ağustosta Düşerek Yüzde 9,2'ye Geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 9,2'ye geriledi. Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalışla yüzde 9,2'ye geriledi. Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık düşüşle yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı olarak kayıtlara geçti. İşsizlik, Ocak 2014'te yüzde 9,2 olarak kaydedilmişti. Aralık 2013'te de işsizlik oranı yüzde 9 seviyesindeydi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

Ağustosta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 22,7 olduğu hesaplandı.

Bazı verilerde de revize gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: