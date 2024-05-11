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Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

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Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 616 megavatsaat oldu. En yüksek tüketim saat 12.00'de gerçekleşti. Rüzgar santralleri üretimde ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 616 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 180 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 611 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 616 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,5 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 15,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 332 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 501 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Ekonomi

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