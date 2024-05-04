Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 876 bin 373 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 718 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 813 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 726 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 876 bin 373 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 883 bin 718 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 3 bin 223 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 568 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.