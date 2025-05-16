Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda Türkiye'nin farklı illerinde enerji projeleri için acele kamulaştırma yapılacak. Ankara, Çorum ve İstanbul'da elektrik üretim tesisleri için bazı taşınmazlar Hazine adına tescil edilecek. Ayrıca, çeşitli illerde enerji nakil hatları için de kamulaştırma gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BALA-2 GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da bulunan bazı taşınmazlar ve Topaz RES elektrik üretim tesisinin yapılması amacıyla Çorum'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Silivri RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'da bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, enerji nakil hatlarının yapılması amacıyla Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Sivas'ta nakil güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "400 kV Çınar TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında projelerin güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından kamulaştırılma yapılacak.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Dünyanın gözü bugün İstanbul'da! Rusya ve Ukrayna masaya oturuyor

Dünya nefesini tuttu! Gözler İstanbul'da kurulacak masada
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum

Trump'ın İstanbul ikilemi! Son açıklaması kafaları iyice karıştırdı
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü

Trump'ın sarf ettiği cümleyi duymazdan gelip katliam yaptı
Orta Doğu masası İsrail'i sarstı: Kaybettik

Erdoğan'ın katıldığı 4'lü zirve bir ülkeyi sarstı: Kaybettik
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Efsane sol bek Jordi Alba'dan 2 yıllık imza

Bir zamanların dünyanın en iyi sol bekinden 2 yıllık imza
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 ismin çağrılması tepki yarattı

Futbolda A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı! Fenerbahçe'den 1 isim
Başkan Hakan Bolat resmen açıkladı: Seneye VAR kalkacak

Türkiye'yi sarsan haberi başkan açıkladı: Seneye VAR kalkacak
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.