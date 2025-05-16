Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, BALA-2 GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da bulunan bazı taşınmazlar ve Topaz RES elektrik üretim tesisinin yapılması amacıyla Çorum'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Silivri RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul'da bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, enerji nakil hatlarının yapılması amacıyla Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Sivas'ta nakil güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "400 kV Çınar TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında projelerin güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından kamulaştırılma yapılacak.