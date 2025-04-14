Türkiye'nin zengin isimleri listesi baştan sona değişti

Türkiye'deki en zengin kişiler listesi baştan sona değişti. Yeni listeye göre, Türkiye'nin en zengin isimleri arasında bazı sürprizler bulunuyor. Dünyanın en zengin iş insanlarını paylaşan Forbes Dergisi, Türkiye'deki zengin isimlerin bulunduğu listedeki değişikliğe dikkat çekti.

Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin hızla değiştiğini ve yeni zenginlerin ortaya çıktığını gösteren listede en dikkat çekici isimlerden biri Koç ailesi oldu. Türkiye'nin en zenginleri listesinde ilk kez Koç ailesinden bir isim yer almadı.

MURAT ÜLKER'İN SERVETİNDE HIZLI ARTIŞ

En zenginler listesinde kelimenin tam anlamıyla bir sürpriz daha yaşandı. 3 milyar dolar civarında servetiyle bilinen Ülker grubunun sahibi Murat Ülker'in 5,4 milyar dolarlık yeni servetiyle Türkiye'nin en zenginleri listesinde ilk sıraya yerleştiği görüldü.

İşte Forbes'in son zenginler listesi...

1 - Murat Ülker (5,4 milyar dolar)

2 - Şaban Cemil Kazancı (4,2 milyar dolar)

3 - Erman Ilıcak (3 milyar dolar)

4 - Mehmet Sinan Tara (2,8 milyar dolar)

5 - Ferit Faik Şahenk (2,8 milyar dolar)

6 - İpek Kıraç (2,7 milyar dolar)

7 - Semahat Sevim Arsel (2,7 milyar dolar)

8 - Filiz Şahenk (2,6 milyar dolar)

9 - Mustafa Rahmi Koç (2,4 milyar dolar)

10 - Hamdi Ulukaya (2,3 milyar dolar)