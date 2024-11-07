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Türkiye'de e-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Uygulaması Başladı

Türkiye'de e-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Uygulaması Başladı
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Türkiye'de e-Devlet Kapısı üzerinden başlatılan kira sözleşmesi uygulamasıyla, kiracı ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. İlk aşamada, 18 yaş üzerindeki e-Devlet kullanıcıları bu hizmetten faydalanabiliyor.

Türkiye'de, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaya başlanan kira sözleşmesiyle taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Kullanıma açılan uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor. Hizmetin ilk bölümünde, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Bursa'da faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanı Furkan Gültaş, yaptığı açıklamada, son yıllarda gayrimenkul kira fiyatlarındaki ciddi artışlar sebebiyle bazı kiracı ve mülk sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşandığını belirti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca bunların önüne geçebilmek amacıyla çalışma başlatıldığını belirten Gültaş, "Bakanlığın üzerinde çalışmış olduğu e-Devlet üzerinde kira sözleşmeleri hizmeti 5 Kasım'da vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu hizmetin ilk aşaması mülk sahipleri ve kiracıların kullanımına açık. İkinci aşamada ise gayrimenkul danışmanlarının ve yetki verilen diğer kişilerin sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunulması da sürece dahil olacak." dedi.

Uygulamayla sözleşme sürecinde şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Gültaş, şunları kaydetti:

"Bu uygulama sayesinde taraflar arası anlaşmazlıkların önüne geçilerek daha şeffaf bir sözleşme süreci yürütülürken tarafların sözleşmeye ulaşması, sözleşme üzerindeki değişiklikleri sağlayabilmesi kolaylaşacaktır. Aynı zamanda fahiş kira rakamlarının ve artışlarının da önüne geçilerek gayrimenkul değer haritasına veri sağlama konusunda önemli destek sağlayacaktır. Ayrıca kiralama süreçlerinde sözleşmelerin teminini talep eden kurumların bu sistem üzerinden sözleşmelere ulaşarak tarafların sözleşme iletme yükünden de kurtarılması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
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