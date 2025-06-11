Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
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Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı
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Türkiye, Endonezya'ya milli muharip uçak KAAN ihraç edecek. İki ülke arasında 48 adet uçağın ihracı için imzalanan anlaşmanın 12-15 milyar dolar arasında bir değere sahip olduğu ifade edildi. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat başarısı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, Endonezya'ya KAAN uçağı ihraç edecek. Anlaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan iki ülke arasında 48 adet KAAN uçağı alımı konusunda anlaşma imzalandığını bildirdi. Erdoğan, "KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." bilgisini verdi.

"HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

"Yerli ve milli savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya teşekkürlerini iletti.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte Endonezya'ya sattığımız KAAN'ların satış rakamı

"12-15 MİLYAR DOLARLIK PAKET"

SavunmaSanayiST'ye konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN'ın Endonezya'ya ihracatıyla ilgili, "Bu başarı Türkiye'nin başarısı. Endonezya'ya 48 KAAN satışı planlıyoruz. İlk teslimat 2030'lu yıllarda olacak. Teslimatlar yerli motorla yapılacak. 12-15 milyar dolar arası bir değere sahip."

TEK KALEMDE EN BÜYÜK İHRACAT

Bu sözleşmenin toplam değeri 12-15 milyar dolardan daha yüksek tutara sahip. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat başarısı olarak kayıtlara geçti.

KAAN savaş uçağı, henüz 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş olmasına rağmen, uluslararası alanda büyük ilgi gördü. Endonezya ile yapılan bu ihracat anlaşması, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı geliştirme kapasitesine olan güveni ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıYarasamemed:

Tamam güzel satılıyorda bu paralar kimin cebine gidiyor biz halk olarak bize bişey yokmu ?

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme135
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bu haberi kime yediriyorsunuz 14600 tl maas verilen emekliyemi yoksa asgsri ucretliyemi yoksa ulkesini onmilyonlarca multeciye peskes yaptiginiz vatandasami yada ayaga dusurdugunuz emekli isci maasiyla gecim derdinw dusenleremi yada sizden nefret eidp bir baska lideri secti o lideini iceri attiginiz halkami yediriyorsunuz kime

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme101
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp ve avanesi bu haberlerle kendinize cokar saglayacaginiz zanneidyorsaniz gercketen yaniliyorsunuz sizden baksa hicbir hukumet devlet eliyle yapilan satislari uretilen urunleri kendi namina yontmadi bu avrupada olsa alasagi ederler gulup gecerler suriyecpkk sina goz yumup endonezyaya icurtma sattik demek bunida cumhuriyetin en buyik ticareti olarak algilatmanin arkasinda bu yatiyor bu gibi haberler okadar bayatladicki halk artik tiksiniyor yapmayin bunu

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Haber YorumlarıSencer:

Güzel teşkilat devlet adı altında damatın özel şirketi Forbes dergisinde zenginler siralamasına girdi.halkta avucunu yaladı

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Barış in yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor ne kadar güç o kadar düşmana caydiricilik...

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