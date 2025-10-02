Haberler

Türkiye ile BAE arasında 198 milyarlık dev anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında, toplam 198 milyar TL ve 18 milyar dirhem büyüklüğünde ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında nominal tutarı karşılıklı 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem olan ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

Bu anlaşmanın yanı sıra biri sınır ötesi işlemlerinde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı da imzalandı.

İmzalanan anlaşmaların finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

TCMB İLE BAE MERKEZ BANKASI ARASINDA SWAP ANLAŞMASI

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası (BAEMB), Türk lirası (TRY)-BAE dirhemi (AED) ikili para takası (swap) anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmanın yanı sıra, biri sınır ötesi işlemlerde yerel para birimlerinin (TRY-AED) kullanımını teşvik etmeye yönelik, diğeri de ödeme ve mesajlaşma sistemlerinin birbirine bağlanmasını amaçlayan iki mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, finansal ve ekonomik iş birliğini geliştirmeyi ve ikili ticareti güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Anlaşma ve mutabakat zabıtları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Dr. Fatih Karahan ile BAE Merkez Bankası Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama tarafından, her iki tarafın üst düzey yetkililerinin hazır bulunduğu bir törende imzalanmıştır.

AMAÇ: İKİ ÜLKE ARASINDAKİ FİNANSAL İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Swap anlaşmasının nominal tutarı karşılıklı olarak 198 milyar TRY ve 18 milyar AED olarak belirlenmiştir. Anlaşma, finansal piyasalara yerel para birimi likiditesi sağlanmasını ve sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerin daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılarak iki ülke arasındaki finansal iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla ikili ticareti teşvik etmeyi hedeflemektedir.

İlk mutabakat zaptı, sınır ötesi ödeme işlemlerinde Türk lirası (TRY) ile BAE dirhemi (AED) kullanımını teşvik edecek bir çerçeve oluşturmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, her iki ülkede döviz piyasasının geliştirilmesi, ticari ve dış ödemelerin kolaylaştırılması, yatırımların artırılması ve ekonomik büyüme ve finansal istikrarın hızlandırılması amaçlanmaktadır. Mutabakat zaptı, özellikle bir yerel para birimi takas mekanizması kurularak her iki para biriminin cari hesaplar ve sermaye hesaplarındaki tüm işlemlerde kullanımının yaygınlaştırılmasını ve ortak hedeflere ulaşılması için bilgi ve deneyim paylaşımının derinleştirilmesini öngörmektedir.

İkinci mutabakat zaptı ise, her iki ülkedeki düzenleyici ve denetleyici gerekliliklerle uyumlu olarak sınır ötesi ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı ve yerel ödeme kartlarının kullanımını desteklemeyi amaçlamaktadır. Mutabakat zaptı ayrıca toptan ve perakende ödemeler için merkez bankası dijital parası platformlarının geliştirilmesi konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımını teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra mutabakat zaptı, Türkiye'deki FAST Sistemi ile BAE'deki anlık ödeme platformunun (Aani) entegrasyonunu öngörerek sınır ötesi finansal işlemlerin etkinliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, birlikte işlerlik ve operasyonel etkinliğin sağlanması için iki ülkedeki elektronik sistemlerin ve geçiş altyapılarının bağlantılı hale getirilmesi öngörülmektedir.

KARAHAN: ANLAŞMALAR İKİ ÜLKEDEKİ PAYLAŞLAR ARASINDA YENİ FIRSATLAR SUNMAKTADIR

Başkanımız Sayın Dr. Fatih Karahan, "Bu anlaşmalar, her iki tarafın finansal iş birliğini ilerletmeye ve ikili ticareti yerel para birimlerini kullanarak geliştirmeye yönelik ortak taahhüdünü yansıtmakta ve daha kapsamlı ekonomik ilişkiler kurulması amacını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemektedir. Anlaşmalar, her iki ülkedeki paydaşlar arasında ticaret ve yatırım ilişkilerini kolaylaştıracak yeni fırsatlar sunmaktadır. Ödemeler ve finansal teknoloji alanındaki uzmanlık ve deneyimlerin paylaşılmasını ve finans sektöründe -yapay zekâ da dahil olmak üzere- ileri teknolojilerin benimsenmesini, her iki ülkenin ekonomik ve finansal çıkarlarına hizmet edecek şekilde hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmelerinde bulunmuştur.

BALAMA: İKİ PARA BİRİMİ İÇİN DÖVİZ PİYASASININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAKTADIR

BAEMB Başkanı Sayın Khaled Mohamed Balama ise, "İmzalanan bu anlaşmalar, BAEMB ile TCMB'nin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, özellikle finans, finansal teknoloji ve sınır ötesi dijital ödemeler alanlarında, daha da güçlendirmek için birlikte çalışma taahhüdünü yansıtmaktadır. Sınır ötesi finansal ve ticari işlemlerde yerel para birimlerinin kullanılması, maliyetlerin azaltılması ve işlem sürelerinin kısaltılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda her iki para birimi için döviz piyasasının gelişmesine de katkıda bulunmaktadır. Bu da, ticaret hacimlerini ve finansal transferleri artırmaktadır." değerlendirmelerinde bulunmuştur."

