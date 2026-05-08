Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Forumu, İstanbul'da düzenlendi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, küresel ticarette ve yatırım ortamında belirsizliklerin bulunduğunu belirterek, "Fakat bu zor konjonktürde de küresel sermaye güvenli liman ararken Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dünyada hala ilham verici başarı hikayelerini sürdürüyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Türkiye-BAE İş Forumu"na, Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Forumda konuşan Tuzcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından birisi olduğunu belirterek, 2021 yılında yeniden başlayan ve yükselen ticaret ilişkilerinde Al Zeyoudi'nin şahsi emeği ve liderliğinin çok büyük bir payı olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisinin son dönemde geleneksel kalıpların dışında birçok sınamayla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Tuzcu, şunları kaydetti:

"Hepimiz için küresel ticarette, yatırım ortamında belirsizlikler var. Fakat bu zor konjonktürde de küresel sermaye güvenli liman ararken Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dünyada hala ilham verici başarı hikayelerini sürdürüyor. Burada da iki ülke liderliklerinin bu süreçlere yön vermeleri ve bu zorlu şartlarda bir şekilde bu seviyelerini, bu güçlerini koruyup devam ettirmelerinin büyük bir katkısı var."

Bağlantısallığın özellikle son dönemde çok daha önemli bir hale geldiğini belirten Tuzcu, Al Zeyoudi'nin liderliğinde bölgedeki ticaret akışının güçlendirilmesi amacıyla sağlanan Umman Yeşil Koridoru ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin öngörülü bir şekilde ülke için alternatifleri artırmaya çalışmasının önemine işaret etti.

Tuzcu, Türkiye'yi mal ve hizmet ihracatında 400 milyar dolar sınırına taşıdıklarını, bu süreçte BAE'nin, Türkiye'nin en önemli ekonomik ortaklarından biri haline geldiğini ifade etti.

Türkiye-BAE ikili ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu fakat "re-export"un da katkılarıyla 45 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmine ulaşıldığını aktaran Tuzcu, "BAE şirketleri de Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 8 milyar dolarlık yatırımla, üçüncü ülkelerden gelenlerle beraber çok daha yüksek bir miktarla pazarımıza ulaştılar." ifadesini kullandı.

Tuzcu, aynı şekilde Türk şirketlerin de BAE'de teknolojiden gayrimenkule, üretimden lojistiğe kadar birçok alanda güçlü bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

BAE firmalarının ayrıca Türkiye üzerinden özellikle Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yaklaşık 50 ülkeye serbest ticaret yaparak Türkiye'de ayak izlerini artırdıklarını ifade eden Tuzcu, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle Türkiye'nin küresel bir cazibe merkezine dönüşme hedefi doğrultusunda yeni yatırım teşvik paketlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

Türk müteahhitlerinin BAE'nin son dönemdeki prestijli projelerinin tamamında güçlü bir şekilde yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İşbirliğimiz sadece iki ülkeyle sınırlı değil, üçüncü ülkelerde de büyük fırsatlar var. Burada da özellikle iki ülkenin güçlü varlık bulundurdukları Afrika'da başta olmak üzere Türkiye'nin çok güçlü olduğu Kafkasya coğrafyasında, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde ve Suriye'de bu iş birliklerini artırmak suretiyle bu güçlü ortaklığı çok daha büyük boyutlara taşıyabiliriz."

"Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı"

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ise BAE'nin ticari anlamda doğuyu ve batıyı birbirine bağlayan ticari faaliyetlerde önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

İki ülke ticaretinin 2022 yılına kıyasla üç katına çıktığını belirten Zeyoudi???????, "Bugün Türkiye, BAE'nin petrol dışı ticarette 5. en büyük ortağı. Bu yatırımın gelişmesi ve bu şekilde iyi bir noktaya gelmesi, iki ülke iş insanlarının ticaretinin neticesidir." dedi.

Zeyoudi???????, iki taraf arasındaki anlaşmalar neticesinde 40 milyar dolarlık petrol dışı ticaret hedefinin 2-3 yıl önce konulduğunu belirterek, "İthalat ve ihracat konusunda bütün bu rakamlar tabii ki önemli ancak eğer iki ülkenin liderlerinin iradesi olmasaydı bu ilerleme gerçekleşmeyecekti." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye-BAE İş Konseyimiz 26 yıldır faaliyet gösteriyor"

DEİK Başkanı Nail Olpak da DEİK olarak 41 yıldır iş dünyasında faaliyet gösterdiklerini, ülkeler arası 153 iş konseyleri olduğunu belirterek, "Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi'miz de 2000 yılından beri, yani 26 yıldır faaliyet gösteriyor. Her iki taraftaki başkanlarımıza ve karşı kanat kuruluşumuza da teşekkür ediyorum." dedi.

Ticari ilişkilerinde önemli dönüm noktasının, 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması olduğunun altını çizen Olpak, "Orada bize 25 milyar dolarlık bir hedef ortaya konulmuştu. Hedefe ulaşmak kadar dengeli şekilde ulaşmak da önemli." açıklamasında bulundu.

Olpak, rakamların bazen değişiklik gösterebildiğini ama ellerindeki rakamların geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde dengeli bir ikili ticaretin olduğunu vurguladı.

Hedefin, aynı dengeyi 25 milyar dolar seviyesinde de sürdürebilmek olduğuna işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Bunun yanında ekonomilerin birbirini tamamlar nitelikte olması da önemli. Türkiye'ye baktığımızda üretim kapasitemiz ve sanayi altyapımızdan başlayan güçlü bir sürecimiz var. Her gün değişen politik atmosfer içerisinde ve özellikle Orta Doğu'nun içinden geçtiği bu zorlu dönemde jeopolitik risklerin arttığı, enerji piyasaları başta olmak üzere ekonomik dalgalanmaların yaşandığı ve küresel ticarette en bilinen şeyin maalesef belirsizlik olduğu bir ortam yaşıyoruz."

Türkiye'nin hem altyapısıyla hem de kendi pazarıyla çok önemli bir noktada olduğunu dile getiren Olpak, "Hizmet ihracatı dahil olmak üzere 820 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Üretimden AR-GE'ye kadar her alanda çok ciddi imkanlarımız var." diye konuştu.