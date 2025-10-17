Haberler

Türkiye Bankalar Birliği, Washington'da Yıllık Toplantılar Resepsiyonunu Düzenledi

Türkiye Bankalar Birliği, IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları çerçevesinde Washington'da düzenlenen 35. resepsiyonunu gerçekleştirdi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve birçok üst düzey yetkili, uluslararası finans temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları çerçevesinde düzenlenen resepsiyonların 35'incisini Washington'da gerçekleştirdi.

TBB'nin açıklamasına göre, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, IMF ve Dünya Bankasının 13-18 Ekim'de ABD'nin başkenti Washington'da yapılan yıllık toplantıları vesilesiyle düzenlenen programlara katılarak uluslararası finans kuruluşları ve banka temsilcileriyle temaslarda bulundu.

Çakar, 14 Ekim akşamında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın ev sahipliğini yaptığı davette yıllık toplantılar için Türkiye'den gelen banka ve finans sektörü temsilcileri, IMF ve Dünya Bankasında görev yapan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBB tarafından yıllık toplantılar çerçevesinde düzenlenen resepsiyonların 35'incisi de 15 Ekim'de gerçekleştirildi. Türkiye heyetinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Washington Büyükelçisi Sedat Önal'ın iştirak ettiği davette çeşitli ülkelerden bakanlar, merkez bankası başkanları, üst düzey bürokratlar ile banka ve finans kurum temsilcileri ağırlandı.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
