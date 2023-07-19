Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı.

- Türkiye-BAE arasında 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı

ABU DABİ - Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'yi yeniden ziyaret etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a teşekkür etti.

BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde, yakın diyalog ve iş birliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle iş birliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz" dedi.

BAE'nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayii Fuarlarına Türkiye'den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu iş birliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

"BAE olarak Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin diplomatik düzeyinin büyükelçiler seviyesine çıkarılmış olmasından memnunuz"

Al Nahyan ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır" dedi. BAE olarak Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin diplomatik düzeyinin büyükelçiler seviyesine çıkarılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Nahyan, "Şüphesiz bu durum tüm bölge için olumlu bir gelişmedir. İyi bir adımdır ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgede her daim barış, esenlik ve istikrar girişimlerini desteklemektedir" dedi.

Türkiye-BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma

Görüşmenin ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar ile Türkiye ve BAE arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılırdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varılırken, söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkarttı.