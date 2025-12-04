Özakalın, Türkiye-Azerbaycan bölgesel iktisadi forumunda konuştu

Nahçıvan'da düzenlenen 2. Türkiye- Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu'na TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Başkanı Saim Özakalın da katıldı.

Türkiye- Azerbaycan ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli temaslarda bulunan Özakalın'a, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Gacıroğlu ve Celalettin Çetinkaya da eşlik etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta İşletmelerin Gelişimi Ajansı (KOBİA) iş birliğinde Nahçıvan'da düzenlenen "2. Türkiye-Azerbaycan Bölgesel İktisadi Forumu"na Erzurum'dan katılım sağlandı.

Başkan Saim Özakalın'ın forum konuşması

Özakalın konuşmasına tüm katılımcıları TOBB adına selamlayarak başladı ve şu ifadeleri kullandı: "Sizleri şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Nahçıvan'da sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

Özakalın, konuşmasında Nahçıvan'ın Türkiye ve Azerbaycan açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Nahçıvan'ın, Türkiye ile doğrudan sınırı olan tek Azerbaycan toprağı olması nedeniyle ticaret, lojistik ve enerji iş birliklerinde kritik bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Hattı ve yeni ulaştırma projelerinin iki ülke arasındaki entegrasyonu güçlendirdiğini belirtti. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türk Devletleri arasında yeni bir orta koridor oluşacağını ve bunun bölgeye büyük bir ekonomik ivme kazandıracağını vurguladı. Yatırımcılara hitap ederek: "Nahçıvan'a yatırım yapmanın tam zamanıdır" çağrısında bulundu. Özakalın, Türkiye-Azerbaycan ticaret hacminin 15 milyar dolar hedefi doğrultusunda ilerlediğini ancak potansiyelin çok daha yüksek olduğunu belirtti. Bu kapsamda özellikle: Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yenileme çalışmalarının hızlandırılması, Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'nin tamamlanması, TANAP kapasitesinin artırılması, Türkmenistan gazının Türkiye ve Avrupa'ya taşınması, Hazar'da daha fazla Ro-Ro seferi düzenlenmesi, gerektiğine dikkat çekti.

Forum kapsamında, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatları, sınır ticareti, lojistik, tarım-hayvancılık ve sanayi alanlarında iş birliği konuları ele alındı.

ETSO heyeti ve Erzurumlu iş insanları, Azerbaycanlı firmalarla yüz yüze iş görüşmeleri gerçekleştirerek: ihracat, yatırım, ortak üretim, bölgesel kalkınma projeleri hususlarında önemli temaslarda bulundu.

ETSO'nun değerlendirmesi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye-Azerbaycan ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma fırsatlarının artırılması ve iş dünyasına yeni pazarlar kazandırılması yönündeki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı. - ERZURUM