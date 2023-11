Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Almanya Büyükelçiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen "Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları" başladı.

Bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantının çok önemli sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımla karşılaştıklarını ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Çeber, bölgenin devletin büyük desteğiyle hızla ayağa kalktığını ifade etti.

Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Bu deprem başka bir ülkede olsaydı çok daha ciddi bir ekonomik yıkım olurdu. Depremin ardından ilk etapta hesaplanan 106 milyar dolar ekonomik kayıp var. Burası çok özel bir il. Almanya çok özel Türkiye'de bir o kadar özeldir. Kentimiz de bu özelin içinde daha da özel bir il. İlimiz Orta Doğu'nun parlayan bir yıldızıdır. Binlerce yıllık insanlık tarihinde bu coğrafyada hep bir cazibe merkezi iller olmuştur. Bazen Halep, bazen Şam, bazen ise Bağdat oldu. Bugün o kentin adı Gaziantep'tir. Burayla ilgili atılacak her adım ve yapılacak yatırım bütün coğrafyayı ilgilendiriyor. Burası bu coğrafyanın ekonomik başkentidir. Bu kentte 2 bine yakın fabrika var. 450 bin civarında emekçi, işçi kardeşlerimiz var. Bu ilin kendisi için öngördüğü bir vizyon var. Yaşadığımız o büyük afetin ardından bütün çevre illerin yardımına Gaziantep koştu. Burası her anlamda üretim ve ihracat yapan şehir. Gelecek her yatırımcıyı kucaklamaya hazırız."

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya ve Türkiye'nin ekonomik olarak birbirine çok yakın olduğunu söyledi.

Ekonomik ilişkilerin gün geçtikçe daha da güçlendiğini belirten Schulz, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimiz geçen yıl rekor bir seviye ulaştı. Türkiye'de 8 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Gaziantep'i büyük bir iş potansiyeli olarak görüyor ve sunuyoruz. Gaziantep tarihsel ve ekonomik olarak modern altyapıdan faydalanıyor. Gaziantep bu şekliyle sadece bu bölgede değil aynı zamanda ülkenin ticaret merkezlerinden biridir. Depremin ardından bu bölgede bir dayanışma göstermek istiyoruz. Bu anlamda Almanya'nın her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu, sırt sırta olduğunu sadece kısa vadede değil uzun vadede yanında olduğunun altını çizmek isteriz. Mart ayında Brüksel'de yapılan konferansta Alman hükümeti Türk deprem bölgesindeki projeler için 238 milyon avro tutarında bir yardım taahhüdünde bulundu."

Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Thilo Pahl ise bölgenin büyük bir depremden çıktığını ve bu depremi büyük doğal felaket olarak gördüklerini ifade etti.

Depremin ardından bölgeye ciddi bir şekilde yoğunlaştıklarını belirten Pahl, "Depremin ardından bütün üyelerimizle irtibata geçtik. Tüm üyelerimiz önemli insani yardımlarda bulundular, bu konuda çok önemli bağışlar toplandı. İki üyemiz 110 milyon avro şeklinde bir bağışta bulundular. Deprem bölgesinin yeniden canlanması bu çalışmalarımızın odağında bulunmaktadır. Bu çalışma sadece deprem bölgesine değil genel olarak Türk-Alman ekonomik ilişkilerini için bir fırsattır. Gücümüzü birleştirip daha güçlü çalışmak istiyoruz." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep'in her alanda bölgenin yükselen yıldızı konumunda olduğunu söyledi.

Gaziantep'ten Avrupa ülkelerine ciddi oranda bir ihracatının söz konusu olduğunu belirten Akyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılı verilerine göre Almanya'da yaşayan 80 bin Türk girişimcisi yılda yaklaşık 80 milyar avro ciro yapmakta olup, 500 bin kişiye istihdam olanağı sunmaktadır. Benzer şekilde ülkemizde de 8 bine yakın Alman firması 10 milyar avro yatırım tutarı ile 120 bin kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarak 2022 yılında toplam 44 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır. 2023 yılı 10 aylık dış ticaret hacmimiz ise deprem felaketinin de etkisi ile 37 milyar dolara ulaşmıştır."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sezer Cihan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte üst düzey sektör yöneticileri toplantı gerçekleştirdi.