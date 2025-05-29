Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'nin gümrük tarifeleri ile başlattığı ticaret savaşlarında Türkiye'nin hedef ülke olmadığını söyledi. Bolat, "Bu süreçte ilk olarak darbe almamayı ve mevcut ortamı ülkemiz lehine çevirmeyi hedefledik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Değişen Dünya Düzeninde Fırsatlar Zirvesi'ne katıldı. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bir araya geldiği zirvede Türkiye'nin yeni döneminde ortaya çıkan fırsatlar, teşvikler, sürdürülebilir büyüme ve markalaşmaya ilişkin konular masaya yatırıldı. Panel şeklinde başlayan programda konuşan Bakan Bolat, küresel ticaret savaşlarının olduğu ortamda Türkiye'nin pozisyonu, mevcut durumda ihracat ve ithalat gelişmeleri ile ilgili konuştu.

Küresel piyasalarda çok ciddi ticaret savaşları olduğunu belirten Bakan Bolat, "2 Nisan'da Trump yönetiminin aldığı gümrük vergilerini yükseltme kararı Nisan ayını toz bulutu haline getirdi. Altın, petrol ve emtia fiyatları etkilendi. Büyüme tahminleri aşağı çekildi. Bu süreçte Türkiye olarak en iyi şartları aradık. İlk olarak darbe almamayı ve mevcut ortamı ülkemiz lehine çevirmeyi hedefledik" sözlerini ifade etti.

"Türkiye ABD'nin gümrük vergisi tarifelerinde hedef aldığı ülke değil"

Bakan Bolat, "Türkiye, ABD'nin gümrük vergisi tarifelerinde hedef aldığı ülke değil. ABD ticari olarak açık verdiği ülkeleri hedef aldı, üretimi ABD'ye çekmeyi amaçladı. Ticari araçlar bir silah olarak kullanılıyor. Biz bu süreçte hem ABD pazarına ihracatımızı artıracağız hem de bizim pazarımızda oluşabilecek olumsuz etkilere karşı önlem alacağız" dedi.

ABD-Türkiye ilişkileri ile ilgili bilgi veren Bakan Bolat, "Bizim ABD ile dış ticaretimiz dengeli. Savunma Sanayii'nde yasak ve sınırlamaların yavaş yavaş kaldırıldığını görüyoruz. 2 hafta önce 300 milyon dolara yakın bir roket mühimmat satışları izni verildi. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması görüşmeleri için uğraşılıyor. Bu konuda da bir yumuşama var. Bizim iknamızla Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırıldı. Siyasi düzeyde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile güçlü diyaloğu ve uygulanan politikalarla Türkiye-ABD ilişkileri iyileştirilmeye çalışılıyor ve olumlu da gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Nisan ve mayıs ihracatında ivmelenme görüldüğünü de ifade eden Bolat, "Avrupa ekonomisi çok durgun, Almanya 2 sene eksi büyüme gösterdi. Daha AB ekonomileri pandemi öncesi şartlara dönemedi. Bu yıl ilk 4 ay mal ihracatında artı verdik. Savunma ve otomotivde ihracat atağındayız. Ticaret savaşında pazarımızı korumaya çalışacağız. Hizmet ihracatında hedef 121 milyar dolar" diye konuştu.

Yeni hal yasası hakkında da konuşan Bolat, "Hükümetimiz 2012'de Hal Yasası'nı revize etti. Yeni Yasa kapsamında önemli değişiklikler var. TBMM'de kanunlaşırsa toptancı halleri kurulması ve taşınmasında Ticaret Bakanlığı'nı da devreye sokmak istiyoruz. Hal işiyle uğraşanların gerçekten halci olması önemli. Bakıyorsunuz birileri ayarlama yapmış halde pazarda sandığı var. Pazarcı ve halci olmayanlar yer kiralıyor. Bir pazarcı geliyor kiralıyor. Büyük bir kiralama ücreti ödüyor. İşçi çalıştırıyor ona gündelik ücretini ödüyor. Aldığı malın maliyeti var, halden pazara getirdiği maliyeti var bir de üstüne kar marjı koyuyor. Ne oluyor fiyat yükseliyor. O kademeleri azaltmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL