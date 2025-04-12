Türkiye-Abd İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı... Ticaret Bakanı Bolat, Mayıs Ayında ABD'ye Gidecek

(ANKARA) - ABD ile yeni döneme ilişkin hazırlıkları koordine edecek Çalışma Grubunun toplantısı Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ABD tarafından yeni döneme ilişkin açıklanan ticaret politikası sonrasındaki süreçte yürütülecek çalışmalar, ilgili kurumlarla birlikte ele alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12. Dönem Toplantısına katılmak üzere mayıs ayında Washington'a gidecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) J. Greer'e ABD- Türkiye ortak ticaret çalışma planı kapsamında iki ülke perspektiflerini karşılıklı olarak ele almak üzere önerilerine ilişkin mektubunu iletmesinin ardından, ABD ile yeni döneme ilişkin hazırlıkları koordine edecek Çalışma Grubunun toplantısı Bakanlıkta yapıldı.

Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, Çalışma Grubu'nun ABD- Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına uygun olarak güçlendirilmesi çalışmalarının etraflıca ele alınmasına odaklanacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın, ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) J. Greer'e ABD- Türkiye ortak ticaret çalışma planı kapsamında iki ülke perspektiflerini karşılıklı olarak ele almak üzere önerilerine ilişkin mektubunu iletmesinin ardından, ABD ile yeni döneme ilişkin hazırlıkları koordine edecek Çalışma Grubunun toplantısı Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ABD tarafından yeni döneme ilişkin açıklanan ticaret politikası sonrasındaki süreçte yürütülecek çalışmalar, ilgili kurumlarla birlikte masaya yatırıldı.

Çalışma Grubu, ABD- Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına göre geliştirilmesi yanında, küresel ticarette artış göstermesi öngörülen korumacılık eğilimlerinin olası etkilerine karşı politika ve stratejileri de belirleyecek.

ABD ile önümüzdeki süreçte yakın diyalog ve koordinasyon içerisinde gerekli adımların zamanlıca atılmasını amaçlayan Çalışma Grubu, ABD- Türkiye ticari ilişkilerinin yeni dönemin koşullarına uygun olarak güçlendirilmesi çalışmalarının etraflıca ele alınmasına odaklanacak.

Çalışma Grubu, aynı zamanda, küresel ticarette artış göstermesi öngörülen korumacılık eğilimlerinin olası etkilerine karşı plan, politika ve stratejilerin belirlenmesini de hedefliyor.

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı, ABD'de yeni yönetimin işbaşına gelmesinden sonra, ön alıcı proaktif girişimlerle, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ile temas içerisinde olmuş ve bu temaslarda, Türkiye-ABD ticaret ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yol haritası karşılıklı olarak ortaya koyulmuştu.

ABD ile Yeni Süreçte Ticaret ve Yatırımlara ilişkin Eylem Planı Güncelleniyor: Eyalet ve sektör bazındaki çalışmalar kapsamında pazara giriş ve lojistik alternatifler analiz ediliyor.

Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ticaret hacminin ABD ile ortak belirlenen 100 milyar dolar hedefine çıkarılmasına yönelik eylem planının da güncellenmesi kararı alındı.

Eylem planı kapsamında, yeni dönemde ABD pazarında potansiyeli bulunan sektörlere ilişkin veri analizleri, pazar araştırma çalışmaları hızlandırılırken, ABD ile öncelikli sektörlerde yoğun ticaret heyetleri başlatılıyor, ABD'nin önemli tedarik zincirleri ile Türkiye'de programlar organize ediliyor.

Yeni eylem planıyla ABD'nin pazar ölçeği dikkate alınarak firmaları ve işbirliği kuruluşlarını bir araya getiren URGE, TURQUALİTY ve HİSER programlarına öncelik verilmesi, tanıtım faaliyetleri, heyetler ve fuarların eyalet bazlı desteklenmesi hedefleniyor. Eylem planındaki bütün çalışmalar da eyalet bazında hazırlanıyor. Diğer taraftan, yurt dışı lojistik ağlarının desteklenmesi ve lojistik alternatiflerin artırılması için destekler geliştirilecek. Eylem planı ile ABD dağıtım kanallarına ulaşmak için yeni enstrümanlara yer verilmesi planlanırken, ABD'de düzenlenen fuarların prestijli fuarlar arasına alınması amaçlanıyor.

Bolat, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12. Dönem Toplantısına katılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12. Dönem Toplantısına katılmak üzere mayıs ayında Washington'a gidiyor. Ziyarette Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda somut konular ele alınacak.

Çalışma Grubunun ortaya koyduğu öncelikler doğrultusunda, Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın mayıs ayında Türkiye-ABD Ticaret ve Yatırım Konseyinin (TIFA) 12. Dönem Toplantısına katılması ve Türk heyetine müzakerelerde başkanlık etmesi hususunda ABD ile uzlaşıya varıldı.

Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT'ın Washington D.C.'deki ziyareti sırasında ABD Ticaret Bakanı H. LUTNICK ve ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) J. GREER ile müzakerelerin yanısıra, Türk-Amerikan Konferansına da iştirak etmesi planlanıyor.

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 2. sırada yer alan ABD ile ticaret hacmi 2024 yılında 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte, ortaya çıkan ve öngörülmesi gittikçe zorlaşan yeni ortamda, ülkemiz ile ABD arasındaki büyük ölçüde dengeli bir biçimde büyüyen ticari ilişkilerin her iki tarafın yararına olacak şekilde artırılması, çeşitlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesine yönelik adımlar atılması büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile güçlü diyaloğu ve yakın işbirlikleri doğrultusunda ticaret ve yatırım ilişkilerimizi güçlendirmek ve her iki ülkenin lehine olacak şekilde geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."