Türkiye 2050'ye kadar 20 bin megavat nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2050'ye kadar Türkiye'de nükleer enerji kurulu güç kapasitesinin 20 bin megavata ulaşmasıyla net sıfır emisyon hedefine önemli katkı sunulacağını ifade etti.

"NÜKLEER ENERJİ KİLİT ROLDE"

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığını kaydetti.

Geçen yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de ABD'nin başı çektiği 25 ülkenin "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığını anımsatan Bayraktar, "Türkiye olarak biz de Bakü'de devam eden COP29'da bu deklarasyona imza atan ülkeler arasına dahil olduk. Bildirgeyi onaylayan toplam ülke sayısı da 31'e çıktı. 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE NÜKLEER KAPASİTESİNİ 3 KATINA ÇIKARACAK

Dünya Nükleer Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin ikinci gününde, 6 ülkenin daha "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, ülkelerin, COP29 Başkanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, ABD ve Dünya Nükleer Birliğinin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, imzacı ülkeleri temsil eden bakanlar ve üst düzey yetkililer tarafından duyurulduğu kaydedildi.

31 ÜLKEDEN NÜKLEER ENERJİ HEDEFİ

Söz konusu ülkelerin, Türkiye, El Salvador, Kazakistan, Kenya, Kosova ve Nijerya olduğu bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, böylece 2050 yılına kadar küresel nükleer enerji kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefleyen ülke sayısının 31'e yükseldiği ifade edildi.

Geçen yıl Birleşik Arap Emirliklerinin yürüttüğü Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) ABD öncülüğündeki ülkeler, 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşılması ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit rol oynadığına işaret edilen "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

Böylece ülkeler, küresel nükleer enerji kapasitesini 2050'de 2020 seviyesine göre 3 katına çıkarma taahhüdünde bulunmuştu.