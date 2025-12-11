Türkerler Enerji Grubu'ndan Türkiye'nin En Büyük Rüzgâr Yatırımı: Sivas'ta 500 MW YEKA RES 2025 Projesi

Türkerler Enerji Grubu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA RES 2025 yarışmasında Sivas'ta 500 MW kapasiteli rüzgar enerjisi sahasının ihalesini kazanarak, Türkiye'de tek fazda hayata geçirilecek en büyük rüzgar enerjisi projesine imza atıyor.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda 1,75 TWh temiz elektrik üretmesi beklenen proje, yaklaşık 650 bin hanenin yıllık enerji tüketimine karşılık geliyor. Böylece, Türkiye elektrik şebekesi dikkate alındığında yılda 1,1 milyon tonun üzerinde CO emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.

Türkerler Enerji Grubu CEO'su Ali Kındap, yatırımın Türkiye'nin enerji dönüşümünde kritik bir aşama olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu büyük rüzgar yatırımıyla Türkiye'nin düşük karbonlu büyüme sürecine önemli bir katkı sağlıyoruz. Rüzgarın doğal gücünü rekabetçi maliyetlerle elektrik üretimine dönüştürerek enerji arz güvenliğine, dışa bağımlılığın azalmasına ve iklim hedeflerine destek veriyoruz."

Kındap, YEKA RES 2025 Sivas projesinin Türkiye'de tek fazda gerçekleştirilen en büyük rüzgar yatırımı olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Küresel rekabette karbon yoğun üretim giderek dezavantaj oluşturuyor. Türkiye'nin güçlü konumunu sürdürebilmesi, yenilenebilir enerji kapasitesini hızla artırmasına bağlı. Sivas YEKA RES 2025 ile hem 2053 net sıfır vizyonuna destek sunuyor hem de sanayimize sürdürülebilir ve öngörülebilir maliyetli enerji sağlıyoruz."

Proje kapsamında, yılda 1,1 milyon tonun üzerinde CO salımının önlenmesi, 650 bin haneye denk temiz enerjinin şebekeye aktarılması, Bölge ekonomisine yüzlerce kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanması, Yerel tedarikçiler için yeni iş fırsatları oluşturulması

hedefleniyor.

Projede, en yüksek verim ve çevresel standartları önceleyen ileri rüzgar türbini teknolojileri kullanılacak; çevresel ve sosyal etki yönetimi ise ulusal mevzuat ile uluslararası en iyi uygulamalar doğrultusunda yürütülecek. - ANKARA