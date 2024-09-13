Turkcell'in Net Abone Sayısı 43,2 Milyona Ulaştı

TURKCELL, 2024'ün ikinci üç aylık döneminde net abone sayısını 346 bin artırdığını duyurdu. Şirketin Türkiye'deki toplam abone sayısı 43,2 milyona ulaştı. Bu çeyrekte faturalı abone sayısı net 477 bin artan Turkcell'in son 1 yılda kazandığı faturalı abone sayısı 1,8 milyon oldu. Böylece Turkcell'in grup gelirleri yılın 2. çeyreğinde 34,9 milyar TL olurken, 14,9 milyar TL FAVÖK ile yüzde 42,6 FAVÖK marjı elde edildi. Net kar ise düşük kur farkı giderleri ve etkin risk yönetiminin katkısıyla 2,9 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği duyuruldu.

Turkcell, 2024 yılının ikinci çeyreğini sonuçları Paycell ve Financell markalarıyla sunduğu techfin alanındaki faaliyetleri de ikinci çeyrekteki finansal sonuçlarına katkı sağladı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç güçlü operasyonel performanslarını yılın ikinci çeyreğine de taşıdıklarını açıkladı.

'YENİLİKÇİ VE KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNMA MİSYONUMUZU SÜRDÜRDÜK'

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceliğimiz kabul ederek, yenilikçi ve kapsamlı çözümler sunma misyonumuzu sürdürdük. 30. yılımızın heyecanını yine müşterilerimizle birlikte yaşadık. Pek çok farklı kampanya ve faydayı hayata geçirdik. Müşteri odaklı aksiyonlarımız, üstün servis kalitemiz ve sunduğumuz değer teklifleriyle yılın ikinci yarısını net 346 bin mobil abone kazanımı ile tamamladık. Faturalı abone bazımız bu çeyrekte net 477 bin artış gösterirken, son 1 yılda kazandığımız faturalı abone sayısı 1,8 milyon seviyesinde gerçekleşti" diye konuştu.

'YAPAY ZEKA VE SİBER GÜVENLİK ALANLARINA DA BÜYÜK ÖNEM VERDİK'

Koç, "Telekom alanında liderlik ana odağımızın yanı sıra, veri merkezi işletmeciliği, yenilenebilir enerji, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarına da büyük önem verdik. Uçtan uca teknoloji sağlayıcısı konumumuzu büyütme hedefimizle, teknolojinin ilerlemeyi tetiklediği bir geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Techfin alanındaki faaliyetlerimiz ile sunduğumuz yenilikçi hizmetler hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimizin hayatlarına değer katıyor" dedi.

'ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAYACAK STRATEJİK YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Ukrayna'daki iştiraklerinin satışına ilişkin açıklamalarda da bulunan Koç; "30'uncu yılımızda şirketimizin güçlü temelleri ile yenilikçi vizyonunu paydaşlarımız için değere dönüştürme hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu bakış açımızla portföyümüzü sürekli olarak değerlendiriyor, uygun koşullar sağlandığında stratejik aksiyonlarımızı hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılının sonunda duyurduğumuz, Ukrayna'daki varlıklarımızın satışına ilişkin süreci, 9 Eylül tarihinde tamamladık ve ilk aşamada ülkemize 524,3 milyon dolar döviz girişi sağladık. Ukrayna'da 2022 yılından bu yana daha da şiddetlenen savaş koşulları da göz önüne alındığında, Turkcell olarak bu süreci başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Hedefimiz, ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak yeni yatırımlara odaklanmak" ifadelerini kullandı.

Koç son olarak şunları söyledi:

"Şirketimizin 30. yılına güçlü adımlarla devam etmenin gururuyla, 'Her şey Turkcell'le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor' diyoruz. Üstün mobil ve sabit altyapımızın yanı sıra insanlardan nesnelere, teknoloji ekosisteminden sosyal sorumluluğa uzanan pek çok yatırımımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz."