Turkcell'in fizy'si Zaman Tüneli ile 2025 Müzik Verilerini Kullanıcılar ile Paylaştı

Turkcell'in müzik platformu fizy, Zaman Tüneli'ni 2025 verileriyle kullanıcılara sunarak, en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı ve podcastleri paylaştı. Kullanıcılar, dinleme verilerini sosyal medya hesaplarında paylaşma imkanı buldu.

Turkcell'in müzik platformu fizy, Zaman Tüneli'ni 2025 verileriyle kullanıcılarına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fizy Zaman Tüneli, bu yıl en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, liste ve podcastleri paylaştı.

Zaman Tüneli ile her kullanıcıya kişiselleştirilmiş müzik özeti de sunulurken, kullanıcılar, bu sayede kendi dinleme verilerine ulaşabiliyor.

Yıl boyunca en çok dinledikleri sanatçı, şarkı, albüm ve podcastleri görüntüleyenler, isterlerse sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşabiliyor.

Listeye göre, yılın en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. Şarkıcıyı, BLOK3, Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin takip etti.

Yılın en çok dinlenen şarkısı da "Gözlerinden Gözlerine" olurken, "Yerinde Dur", "Sevmeyi Denemedin", "Canın Beni Çekti" ve "Geçiyor Zaman" da listede yer aldı.

En çok dinlenen albümler arasında "Geçiyor Zaman" ilk sırada bulunurken, kullanıcıların en çok tercih ettiği çalma listeleri arasında "Top 50 Yerli", "Trend" ve "Karışık Kaset" öne çıktı.

Podcast kategorisinde zirveye "Ortamlarda Satılacak Bilgi-fizy Özel" yerleşirken, onu "Kendine İyi Davran" ve "Bunu Kesin Duyman Gerek!" takip etti.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
