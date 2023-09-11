Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan Görevinden Ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü olarak 2019 yılından bu yana görev yapan Murat Erkan, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı. Şirket de bu ayrılığı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Turkcell Genel Müdürü olarak 15 yıldır görev yapan Murat Erkan, bugün görevini bıraktı. Turkcell'den ayrıldığını, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyuran Murat Erkan, mesai arkadaşlarına seslenerek şunları dile getirdi:

"EMANET EDİLEN KOLTUĞU VE UNVANI TESLİM ETTİM"

"Turkcell'e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell'den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil, bundan sonra da hep sürecek.

Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline'daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum. Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela, esas olan ve ona ruhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell'i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor. Yarın yeni bir gün. Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim."

TURKCELL, MURAT ERKAN'IN GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Turkcell de Murat Erkan'ın bugün itibariyle genel müdürlük görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"15 Mart 2019 tarihinden bu yana Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan, 11 Eylül 2023 (bugün) tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır.

15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan'a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz."

MURAT ERKAN KİMDİR

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Erkan, profesyonel iş hayatına Toshiba'da başladı. Haziran 2008'de Turkcell'e Superonline Genel Müdürü olarak katılan Erkan, 2010'da Harvard Business School'da Stratejik Pazarlama Programı'nı tamamladı. Erkan, 2016'da Turkcell'de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, 2019'da Turkcell Genel Müdürlüğü'ne getirildi.