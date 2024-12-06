Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Olmaz denilen oldu! Şam öncesi son kale de düşmek üzere

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi

Avucunda bulunanlar savcıyı harekete geçirdi! 4 isim için ağırlaştırılmış müebbet talebi

AB'den Türk ürünlerinde zehirli maddeler olduğu gerekçesiyle 1 günde 3 iade bildirimi geldi

AB'den Türk ürünlerinde zehirli maddeler olduğu gerekçesiyle 1 günde 3 iade bildirimi geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'nin Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında bir günde Türkiye'den gelen gıda ürünlerine yönelik 3 farklı 'gümrük reddi' bildirimi yayımlandı. İtalya ve Bulgaristan'a yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edildi. Yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulundu.

Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine artan sayıda gıda ürünü geri gönderilmeye devam ediyor. Son olarak dün (5 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye'den gelen ürünlerle ilgili 'ciddi' uyarısıyla 3 adet 'gümrük reddi' bildirimi yayımlandı.

İNCİRLERDE AFLATOKSİN BULUNDU

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 2024.8993 numaralı Bulgaristan'a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye'den gelen kuru incirlerde Aflatoksin tespit edildiği belirtildi. Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 6.0 µg/kg - ppb olması gereken 'Aflatoksin B1'miktarı B1 33.0+/-9.9 olarak tespit edildi.

BULGARİSTAN ASETAMİPİRİD VE SULFOXAFLORI SEBEP GÖSTERDİ

2024.8994 numaralı bildirimde ise Türkiye'den Bulgaristan'a yollanan narlarda asetamipirid ve sulfoxaflor maddeleri tespit edildi. Söz konusu maddeler tarım ürünlerini böceklerden korumak için kullanılıyor. RASSF'de yer alan bilgilere göre izin bir üründe izin verilen asetamipirid miktarının maksimum 0.01 mg/kg – ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar narlarda 0.123+/-0.062 mg/kg – ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 0.01 0.01 mg/kg – ppm olması gereken sulfoxaflor miktarı ise 0.057+/-0.029 mg/kg – ppm olarak tespit edildi.

İTALYA DA AFLATOKSİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

2024.8995 numaralı İtalya'ya yönelik bildirimde yer alan bilgilere göre de Türkiye'den ihraç edilen kuru incirlerde 'Aflatoksin B1' bulundu. Yapılan testler sonucunda maksimum 6 µg/kg - ppb olması gereken Aflatoksin B1 miktarı, yaklaşık 2 katı kadar, 11,8 µg/kg – ppb olarak tespit edildi.

GEREKÇE KANSEROJEN MADDELER

Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Canlı yayında HTŞ kavgası: Metiner, Gezici'nin üzerine yürüdü
img

Süper Lig devine geliyor
img

16 gün sonra acı haber geldi! Çatışmada yaralanan polis şehit oldu
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTürk Kızı:

Ne yani O zaman bizim yediklerimizde zehirli gida bizim denetimcilerimiz ne yapıyor acaba

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSefa Altun:

GUMRUK REDDETMİS,SİMDİ BUNLARİ KİME YEDİRECEKLER ACABA ????

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Sürün piyasaya biz yeriz. Fukaralık diz boyu. Ulan bir ülkede hiç mi kokuşmamış bir iş olmaz. Gerçi balık baştan kokar derler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Ahmet Köse istifa mı etti? Az önce deprem mi oldu? 6 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te potaya kim girdi? MEB'e bağlı okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde değişiklik! Kılık Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.