Türk turistlerden Yunan adalarına bayram akını

BALIKESİR Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram arifesinde ve bayramın ilk gününde Türkiye'nin en batısındaki deniz hudut kapısı önünde sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan Türk turistlerin yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının yüzünü güldürdü. Kovit 19 pandemisinin ardından ilk kez böylesi yoğunlukla karşılaşan feribot firmalarının bayram süresince yaklaşık 3 bin turisti Midilli Adası'na götürecekleri öğrenildi. Türk turistlerin Midilli Adası'na gitmeden önce araçlarını bıraktıkları otoparklar ise doldu taştı.

Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen Jalem Turizm firmasının sahibi Ali Jale, bayramın ilk gününde 1000 kişinin üzerinde Türk turistin Midilli Adası'na geçtiğini belirterek, "Bu yılki Ramazan Bayramı periyodunda bizim de tahmin ettiğimizin üzerinde bir yoğunluğumuz var. Türk insanının zaten Yunan adalarına yönelik bir sempatisi olduğunu biliyorduk. Pandemi sürecinde bu gidiş-gelişler biraz yavaşlasa da, geçtiğimiz yıl çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu bayramda da bu durumu yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bu gün firmamıza ait bir feribot ve deniz otobüsüyle Midilli'ye hareket edeceğiz. Yaklaşık olarak bugün deniz hudut kapısından, diğer firmanın da yolcularıyla 1000 kişiye yakın turistin geçmesini bekliyoruz. Biz bu talepten memnunuz. Önemli olan turistlerimizi istedikleri tatil ortamına kavuşturabilmektir" dedi.

Ayvalık'tan Yunan adalarına yönelik 2019 yılından sonra ilk kez bu kadar yoğun talep aldıklarını kaydeden Jale, "Dün, bugün ve yarın olmak üzere 3 gün süresince Midilli Adası'na çok yoğun bir geçiş var. Gemilerde yer yok şu anda. Sonra dönüşler başlıyor ama şu iki günde toplam 2 bin kişiyi Midilli'ye götüreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Yunan adalarına seferler düzenleyen Meis Turizm firmasının yetkilisi Hakan Dinç ise Midilli'den de Ayvalık'a gelen turistler olduğunu vurgulayarak, "Bu yoğun kalabalık özelikle son 10-12 yıldan bu yana yeşil pasaport sahibi vatandaşlarımızca oluşuyor. Eskisiyle kıyaslandığında aşırı bir kalabalık yok aslında. Ama Ayvalık'ın Cunda Adası'nın cazibe merkezi olması, buraya gelen misafir sayısı bir miktara hafifletebilmek adına Yunan adalarına son yıllarda böylesi bir talep oluşmaya başladı. Bence bu durumun adı, Yunanistan ile Türkiye arasında karşılıklı bir alış-veriştir. Mesela geçen hafta Yunan adalarından Türkiye'ye, onların dini bayramı olan Paskalya nedeniyle adeta ciddi bir göç vardı. Bu süreçte yüzlerce Yunanlı Türkiye'ye gelerek Paskalya bayramlarını geçirdi. Bugün de bir anlamda biz Türkler, Ramazan Bayramı nedeniyle Yunan adalarına gidiyoruz""dedi.

Türk turistlerin Yunan adalarını tercih etme sebeplerinden birinin de ekonomik sebepler olduğunu belirten Dinç, "Kovit pandemisi ve dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlıklardan etkilenen ülkemizde de bazı girdiler çok fazla yükselince, turizm alanında da mecburen fiyatlar yükselmek zorunda kaldı. Euro kuruna rağmen Yunan adaları ekonomik anlamda Türkiye'ye kıyasla biraz daha ekonomik bir hale gelince de talep artışında adeta bir patlama yaşandı" savunusunda bulundu.

Bayram tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih eden Türk turistlerden Eylem Erkal ise, eşi ve kızıyla bayram tatiline çıktıklarını belirterek, "Bugüne kadar hep Midilli Adası'nın ismini duyardım ama bir türlü gidebilmek nasip olmamıştı. Biz devlet memuruyuz. Yeşil pasaportumuz da olunca, Ramazan Bayramı'ndaki 3 günlük tatilimizi bu şirin adada geçirmeyi uygun gördük. Ama sabah saatlerinde deniz hudut kapısı önüne geldiğimizde bu yoğunluk ve uzun kuyruklarla karşılaşınca çok şaşırdım. Bu kadar yoğun bir talep olabileceğini beklemiyordum" dedi.