Türk Telekom Ventures, Küresel Telekom Şirketlerini İstanbul'da Buluşturdu

Türk Telekom Ventures, önde gelen 12 küresel telekom şirketinin yer aldığı Alaian Network'ü "Global Value Growth" etkinliğinde İstanbul'da bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik ekosistemine yıllardır katkı sunan Türk Telekom, yenilikçi ve dönüştürücü teknolojilerde öne çıkan girişimleri küresel arenaya taşıyan köprü olma rolüyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom'un girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures, dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonları (VC), kurumsal girişim sermayesi şirketleri (CVC) ve üst düzey yöneticilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir araya getiren Global Value Growth" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türk Telekom Ventures'ın yanı sıra Cellnex, Du, KPN, MTN, NGP Capital, NOS, Omantel, Orange, Swisscom, TIM ve Telefonica'nın içinde bulunduğu 12 telekom operatörü ve 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren Alaian Network üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, girişimler, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yatırımcılarla aynı platformda buluşarak yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatları için görüşmeler gerçekleştirdi.

Küresel operatörlerin inovasyon işbirlikleri için oluşturduğu Alaian Network'e dahil olan ilk Türk şirketi Türk Telekom TT Ventures, girişimlerin küresele açılmasını kolaylaştırırken, yeni teknolojilere erişimi artırarak uluslararası düzeyde inovasyon liderliği rolünü güçlendiriyor.

"Yatırımlarımızla girişimcilerimizin yanında oluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, girişimciliğin Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda en önemli itici güç olduğunu belirtti.

Girişim ekosistemini desteklemeyi uzun yıllardır önceliklerinin merkezine koyduklarını aktaran Özhan, "PİLOT hızlandırma programımız ve yatırımlarımızla girişimcilerimizin yanında oluyoruz. Türkiye'yi yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline getirmek, ülkemize değer katmak ve girişimlerimizi dünya sahnesine taşımak vizyonuyla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda küresel bir network'ü Türkiye'deki girişim ekosistemiyle buluşturmanın, bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Özhan, AKM'de düzenledikleri Global Value Growth etkinliğinin, girişimleri için yeni yatırım fırsatları ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek anlamına geldiğini aktardı.

Girişimlere verdikleri desteklere değinen Özhan, şöyle devam etti:

"Girişim ekosistemini geliştirmek adına TT Ventures PİLOT ile bugüne kadar 131 girişime toplamda 3,2 milyon dolarlık nakit ve yatırım desteği sağladık. Bu girişimlerden 79'u yerli ve yabancı yatırımcılardan toplam 58 milyon dolarlık yatırım aldı. Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Avrupa'ya pek çok ülkede faaliyet gösteren PİLOT mezunu girişimlerin portföy değeri, 2025 yıl ortası itibarıyla 423 milyon dolara ulaştı. Türk Telekom Ventures ile bugüne kadar yatırım yaptığımız girişimlerin toplam değerlemesi 576 milyon dolara ulaşırken, girişimlerin toplam geliri, gelinen aşama itibarıyla 100 milyon dolara ulaştı."

Portföylerinde yer alan girişimlerin değerlemesinin yüz milyonlarca dolara ulaşmasının, Türkiye'den çıkan fikirlerin küresel pazarlarda başarı yakalayabileceğinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayan Özhan, "San Francisco'da bulunan ofisimizle Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıyor, dünyadaki yenilikçi fikirleriyse ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bunun en güçlü örneklerinden biri de üyesi olduğumuz Alaian Network. Bu işbirliği sayesinde Türkiye'den çıkan girişimler dünyanın herhangi bir noktasında büyüme imkanı bulurken, global girişimler de Türk Telekom ekosistemiyle ülkemizde yeni fırsatlar yaratabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimciliği bir kültür olarak benimsediklerine değinen Özhan, bu kültürü küresel ölçekte paylaşarak Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkmasına katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Türk Telekom gibi güçlü bir ortağımız olduğu için heyecan duyuyoruz"

Telefonica Alaian temsilcisi ve Wayra Genel Müdürü Agustin Moro da Türkiye'de Türk Telekom gibi güçlü bir ortakları olduğu için heyecan duyduklarını belirtti.

Moro, "Gelişmiş açık inovasyon stratejileri, TT Ventures PİLOT hızlandırma programı gibi sundukları eksiksiz araç seti, yatırım kapasiteleri ve sağlam başarı geçmişleri, onları Avrupalı telekom şirketlerinin Türkiye'deki girişim sermayesi ekosistemine erişmesi için mükemmel bir platform haline getiriyor. Tanıştığımız Türk girişimlerinin kalitesinden ve telekomünikasyon sektörü ile Alaian platformunun bir parçası olan 12 operatör ve tedarikçi için sundukları fırsatlardan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.