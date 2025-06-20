Türk Telekom'un TahtApp uygulamasını kullanan az gören öğrenciler karnelerini aldı

Türk Telekom'un az gören öğrencilerin sınıf ortamındaki derslere eşit katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği TahtApp uygulamasından faydalanan Yusuf ve Zümra Celepci kardeşler, 2024-2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karnelerini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve herkes için erişilebilirlik ilkesiyle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ?geliştirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda, Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) işbirliğiyle Günışığı projesini hayata geçiren şirket, geliştirdiği TahtApp uygulamasıyla az gören çocukların erken müdahale eğitimleri sayesinde görme yetilerini artırmalarını ve engelsiz akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim almasını sağlıyor.

Uygulamayı kullanan az gören çocuklar, sınıf tahtasında yer alan içerikleri bir kamerayla algılayarak, tabletlerinde gerçek zamanlı görebiliyor. Öğrenciler, eğitimde fırsat eşitliği konusunda önemli bir dönüşüm oluşturan TahtApp uygulamasıyla dersi dinleyip eş zamanlı şekilde tahtayı tabletten takip edebiliyor.

Günışığı projesi kapsamında Çekmeköy Kemerdere İsmihan İsmet Süzer Ortaokulu'nda öğrenim gören 6. sınıf öğrencisi Yusuf Celepci ve okulda birinci sınıfa giden kardeşi Zümra Celepci uygulamadan faydalanan öğrenciler arasında yer aldı.

2024-2025 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan kardeşler, karnelerini Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'dan aldı.

Uygulamayla öğrenciler, ders içeriklerinden eşit düzeyde yararlanabiliyor

Günışığı projesi, yüzde 1 ile 10 arasında ışık algısı bulunan ve daha önce görme engelliler okullarında Braille alfabesiyle eğitim alan çocukların, erken müdahale eğitimiyle kaynaştırma modeli kapsamında engelsiz akranlarıyla aynı okul ve sınıflarda eğitim görmelerini hedefliyor.

Proje kapsamında, 25 ildeki 100 okulda kurulan TahtApp uygulaması sayesinde okuma ve ışık algısında farklılık yaşayan öğrencilerin sınıf içi dersleri daha rahat takip edebilmesi sağlanıyor. Böylece öğrenciler, ders içeriklerinden eşit düzeyde yararlanabiliyor.

EyDer işbirliğinde 2014'te başlatılan projeyle Türk Telekom, az gören çocukların erken müdahale eğitimlerine erişimini destekliyor ve onların toplumsal hayata eşit koşullarda katılımını kolaylaştırıyor.

Günışığı projesi sayesinde bugüne kadar 81 ilden 1000'i aşkın az gören çocuk, engelsiz arkadaşlarıyla aynı okullarda eğitim görme imkanı buldu.

"TahtApp uygulaması, az gören çocuklar için eğitimde dönüşüm yarattı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, TahtApp'ın eğitimde kapsayıcılığı artırma yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Önal, "Türk Telekom olarak, 'Türkiye'ye Değer' vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Günışığı projesi ve TahtApp uygulamamız, az gören çocuklarımızın sınıf içi eğitime aktif katılımını sağlıyor, hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına destek oluyor. Türk Telekom AR-GE mühendisleri tarafından geliştirilen TahtApp uygulaması, az gören çocuklar için eğitimde dönüşüm yarattı." değerlendirmelerinde bulundu.

Türk Telekom'un bu yenilikçi uygulaması sayesinde öğretmenin tahtaya yazdığı içeriklerin sınıftaki özel bir kamera aracılığıyla algılanarak anlık olarak öğrencinin önündeki tablete aktarıldığını dile getiren Önal, şunları kaydetti:

"Böylece az gören öğrencilerimiz, akranlarıyla eş zamanlı şekilde dersi takip edebiliyor, geri kalmadan öğrenimlerini sürdürebiliyor. Şu ana kadar 25 ilde 100 okulda kurulumunu tamamladığımız TahtApp uygulaması ile eğitimin az gören tüm çocuklar için erişilebilir ve kapsayıcı hale gelmesi adına kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme misyonumuz doğrultusunda, Günışığı çocuklarımızın yanında olmayı, onların başarı hikayelerine tanıklık etmeyi sürdüreceğiz."

"Okula gitmek bana artık daha kolay geliyor"

Çekmeköy Kemerdere İsmihan İsmet Süzer Ortaokulu'ndaki törende karnesini Türk Telekom CEO'su Önal'dan alan 6. sınıf öğrencisi Yusuf Celepci, daha önce tahtayı göremediği için yaşadığı zorlukların TahtApp sayesinde ortadan kalktığını belirtti.

Celepci, "Günışığı projesi hayatımı değiştirdi. Daha önce tahtayı göremediğim için sürekli ayağa kalkarak yazı yazmak zorunda kalıyordum. Hem ben yoruluyordum hem de sınıfın ve öğretmenimin dikkati dağılıyordu. Ayrıca bazı konulardan geri kaldığım için üzülüyordum. Günışığı projesi sayesinde artık derse tam olarak odaklanabiliyorum. Tabletim sayesinde dersleri takip etmek çok daha kolay ve konforlu hale geldi. Bu proje sadece bir destek değil, bizim için gerçekten 'aydınlığa açılan bir kapı' oldu". ifadelerini kullandı.

Zümra Celepci de uygulamayı kullandıktan sonra derslerdeki motivasyonunun arttığını belirterek, "Okula başlamadan önce öğretmen tahtaya yazı yazınca ne yapacağım diye çok düşünüyordum. Ama şimdi tabletim var, oradan tahtayı görebiliyorum. Harfleri, şekilleri artık anlayabiliyorum. Tahtayı görebilince derste ne olduğunu kaçırmıyorum. Bu yüzden okula gitmek bana artık daha kolay geliyor ve çok mutlu oluyorum." değerlendirmelerini yaptı.