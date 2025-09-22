Türk Telekom, girişimci kadınları kendi işlerini kurmaları ve büyütmeleri için desteklemeyi sürdürüyor

Türk Telekom'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü Dijitalde Hayat Kolay projesi 2025 yılı programı kapsamında mentörlük ve hibe programı başvuru süreci devam ediyor. Girişimci kadınlara dijital pazarlamadan e-ticarete, finansal okuryazarlıktan sosyal medya yönetimine kadar geniş bir yelpazede yetkinlikler kazandırılan proje sonunda, 20 kadın girişimciye toplam 2 milyon TL tutarında hibe desteği sağlanacak.

Türk Telekom ; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara kendi işlerini kurma ve dijital dünyada büyütme imkanı veriyor. 2019 yılından bu yana 40 bine yakın kadının, yüz yüze ve online sunulan eğitimlerden yararlandığı 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin mentörlük ve hibe programı süreci devam ediyor. Proje kapsamındaki eğitimlere ve atölyelere katılan, 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar mentörlük ve hibe programına başvurabilecek. "Dijital Çözümler ve Yazılım", "Yapay Zeka", "Kırsal Kalkınma", "Geleneksel El Sanatları", "Sosyal Girişim", "Yaratıcı Endüstriler" ve "Sürdürülebilirlik ve Çevre" başlıklarında 7 farklı kategoride alınacak başvurular arasından belirlenecek 40 kadın girişimciye mentörlük desteği sunulacak, mentörlük programına katılanlar arasından seçilecek 20 kadın girişimciye ise toplamda 2 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

"Amacımız girişimci kadınların başarı hikayelerini çoğaltmak"

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom olarak, teknolojinin fırsat eşitleyici rolünün bilinciyle hareket ediyor, 'Türkiye'ye Değer' projeler üretiyoruz. 2019'dan bu yana 'Dijitalde Hayat Kolay' projemiz ile teknolojiye erişimi kısıtlı olan veya nereden başlayacağını bilemeyen girişimci kadınlara rehberlik ederek, onların ekonomik hayata tam ve eşit katılımını destekliyoruz. Eğitim ve atölyelerin yanı sıra mentörlük ve hibe programımızla kadınlara sadece dijital araçları etkili kullanmayı öğretmeyi değil, aynı zamanda kendi başarı hikayelerini yazmaları için cesaret ve ilham vermeyi amaçlıyoruz. Projenin bu yılki mentörlük ve hibe sürecinin de katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum. Kadınların dijital dünyadaki varlığını güçlendirmeyi ve daha fazla kadının hayallerine ulaşmasına destek olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal, "Kadın girişimcilerimizin ekonomiye katılımını artırmak ve onların iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak, ülkemizin kalkınma yolculuğunda büyük bir önem taşıyor. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak bizler, kadınların yalnızca iş kurmalarını değil, aynı zamanda işlerini sürdürülebilir şekilde büyütmeleri için de yanlarında olmayı önemsiyoruz. 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi, kadın girişimcilerimize dijital dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirme, yeni iş modelleri geliştirme ve rekabet güçlerini artırma imkanı veriyor. Bu iş birliği sayesinde kadınlarımızın başarı hikayelerinin çoğalacağına, hem yerelde hem de küresel ölçekte ses getiren girişimlere imza atacaklarına inanıyoruz. Kadınların gücünün ekonomiye daha fazla yansıması, sadece girişimcilik ekosistemini değil, tüm toplumun refahını da artıracaktır" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan, "Dijitalde Hayat Kolay Projesi, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini teşvik ederek, tüm toplum için daha adil, sürdürülebilir ve refah dolu bir geleceğin kapılarını aralamaya destek olmayı amaçlıyor. Kadın girişimcilerin iş kurma ve geliştirme potansiyellerinin tam olarak kullanılması, Türkiye ekonomisinin yeni iş fikirleri, ürünler ve hizmetlerle desteklenerek daha hızlı büyümesine katkı sunacaktır. Kapsayıcı bir vizyonla toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına dönük iş fikirlerinin hızlandırılması, daha dayanıklı bir ekonomik yapı oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Projemizin yeni döneminde de kadın girişimcileri desteklemeye devam etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Habitat Derneği olarak, özellikle kadınlar başta olmak üzere bireylerin dijital yetkinliklerini geliştirmek adına değerli paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin yeni döneminde, girişimci kadınlara yönelik mentörlük ve hibe programını başlatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimlerle girişimci kadınların dijital dünyada daha etkin olmalarını sağlarken, mentörlük desteğimiz ve sunduğumuz hibelerle işlerini büyütmelerine, dijitalleşme süreçlerini hızlandırmalarına ve sürdürülebilir şekilde gelişmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Mentörlük ve hibe programına başvuranlar arasından mülakatla belirlenecek 40 kadın girişimciye, uzmanlar tarafından mentörlük desteği sağlanacak. Mentörlük sürecinde kadınlara; ürün veya hizmet için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, uygun görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrimiçi reklam kampanyalarının oluşturulması, çevrimiçi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konuları içeren uygulamalı eğitimler verilecek. Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 girişimci kadına ise toplam 2 milyon TL hibe verilecek.

Başvurular turktelekom.com.tr/turkiyeyedeger/dijitalde-hayat-kolay adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve 5 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL