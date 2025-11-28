Türk Telekom'dan Yerli ve Milli Bulut Platformu

Türk Telekom, TÜBİTAK BİLGEM işbirliğiyle geliştirdiği açık kaynak tabanlı yerli ve milli bulut platformunu kamu ve özel sektörün kullanımına sundu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında, kurumların kritik verilerini güvenli, esnek ve maliyet avantajı sağlayan yerli altyapı üzerinde barındırmasına olanak tanıyan Türk Telekom Bulut, devreye alındı. Söz konusu hizmet, açık kaynak teknolojileriyle bağımsız, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir dijital dönüşüm vizyonu sunuyor.

Dijitalleşme çağında veri merkezlerinin yanı sıra global ve yerli bulut çözümlerini de sunan Türk Telekom, yerli mühendislerce geliştirilen bulut platformunu kendi bünyesinde de kullanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren, stratejik işbirliğinin dijital dönüşümde yeni bir adım olduğunu belirtti.

Evren, Türk Telekom'un dijital dönüşüm çağına öncü olma vizyonu doğrultusunda global ve yerli bulut çözümleri müşterileriyle buluşturduğunu vurgulayarak, "Bu vizyon çerçevesinde, teknolojide saygın kurumlarımızdan TÜBİTAK BİLGEM ile Türk Telekom'un AR-GE gücünü birleştirdiğimiz işbirliğiyle yerli ve milli açık kaynak bulut platformunu hayata geçirdik. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve kendi altyapımızda da kullandığımız bu hizmeti kamu ve özel sektöre sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işbirliğinin Türkiye'nin dijital bağımsızlığına katkı sunduğuna da dikkati çeken Evren, şunları kaydetti:

"Bu vesile ile ülkemizin dijital bağımsızlığına katkı sağlarken, başta 5G olmak üzere geleceğin teknolojilerinde bu ürünümüzü kullanarak yenilikçi teknolojilerle büyümeye devam edecek, Türkiye'nin en büyük yerli veri merkezi ve bulut hizmet sağlayıcılarından biri olarak yeni nesil teknolojileri ülkemize kazandırmayı sürdüreceğiz."

Bulut altyapısında yabancı bağımlılığı azaltılacak

TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Ali Görçin de Türk Telekom ile gerçekleştirdikleri işbirliğinin TÜBİTAK BİLGEM'in Türkiye'nin teknoloji bağımsızlığını güçlendirme vizyonunun güçlü bir göstergesi olduğunu aktardı.

Görçin, "Bu adım, yalnızca bulut altyapısında yabancı bağımlılığın azalmasına katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu güvenilir, esnek ve sürdürülebilir hizmetleri yerli imkanlarla karşılamayı sağlayacaktır. Bulutun Türk Telekom altyapısında devreye alınmasıyla ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna önemli bir ivme kazandıracağımıza inanıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.