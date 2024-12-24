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Türk Telekom'dan Sivas Zara GES Yatırımı

Türk Telekom'dan Sivas Zara GES Yatırımı
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Türk Telekom, Türkiye Elektrik İletim AŞ ile Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulumu için elektrik iletim bağlantı anlaşması imzaladı. 2025 yılında tamamlanması beklenen tesis, Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olacak.

Türk Telekom, Sivas Zara Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) kurulumu için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile bağlantı anlaşması imzaladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan Türk Telekom, çevresel ve sosyal alanlarda öncü adımlar atıyor. Stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda şirket, karbon ayak izini azaltma, iklim riski yönetimine katkı sağlama ve finansal değer yaratma amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Sivas Zara GES kurulumu için TEİAŞ ile elektrik iletim bağlantı anlaşması imzalayan Türk Telekom, buranın temelini 2025'in ilk aylarında atmaya hazırlanıyor. Yenilikçi teknoloji ve çevre dostu yaklaşımıyla öne çıkan bu GES yatırımı, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli lisanssız tesislerinden biri olacak.

2025 içerisinde tamamlanması beklenen Sivas Zara GES, yıllık 200 milyon kilowatt saate yakın enerji üretimi ile Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olarak öne çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarına, hayatın her alanında ve memleketin dört bir yanında devam ettiklerini belirtti.

Yarının dünyasını tasarlayan teknolojilere odaklanırken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerinin merkezine yerleştirdiklerine işaret eden Önal, birçok kentte sundukları dijital dönüşüm çözümleriyle ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar geniş bir çerçevede enerji tasarrufu sağlanmasına destek olduklarını aktardı.

Yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz"

Önal, "5G, yapay zeka ve IoT teknolojileriyle akıllı yaşama dair sunduğumuz çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlarken, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek, yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

GES yatırımlarıyla karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçladıklarına değinen Önal, bu doğrultuda, şirketleri için tahsis edilen toplam 405,8 megawatt elektrik (MWe) GES kurulum kapasitesinin 96 MWe'lik bölümünü kapsayan ölçekte bir tesisi, Sivas Zara'da hayata geçirmeye hazırlandıklarını vurguladı.

Türk Telekom'un mevcut yıllık elektrik tüketiminin yüzde 15'ine karşılık gelen kapasiteye sahip bu projenin, karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğa katkı sağlayacağını aktaran Önal, şunları kaydetti:

"Tarafımıza tahsis edilen 405,8 MWe'lik GES kurulum kapasitesinin kalan bölümünü ise önümüzdeki dönemde iki farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla tamamlamayı planlıyoruz. Farklı şehirlerde gerçekleştireceğimiz GES yatırımlarımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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