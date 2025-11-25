Haberler

Türk Şirketi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşması İmzaladı

Hacıoğlu Madencilik ve Koçak A.Ş., Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 3 havalimanı yapımı, 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu ve içme suyu altyapı projelerini içeren toplam 1 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma, ülkedeki alt yapı sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Hacıoğlu Madencilik ve Koçak A.Ş., Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde önemli anlaşmayı tamamladığını duyurdu. Buna göre, 3 adet havalimanı yapımı, 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu ve içme suyu altyapı projelerini içeren 1 milyar dolar tutarındaki yatırım paketi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da imzalanarak resmiyet kazandı.

Şirket heyeti; CEO Yasin Hacıoğlu liderliğinde, CFO Sercan Yaşa, teknik mimari ekip sorumlusu Can Dağdelen ve 24'üncü dönem milletvekili ve eski büyükelçi Tülin Erkal'dan oluştu. Koçak Grubu ise yönetim kurulu başkanı İsmail Koçak ve teknik yapıyı destekleyen şirket düzeyinde katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ilgili bakanlar, Tshuapa Eyaleti Valisi ve çok sayıda üst düzey bürokratla gerçekleştirilen geniş kapsamlı toplantılarda sunulan projeler, bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan hedef alan bütüncül yaklaşımıyla dikkat çekti.

Yapılan açıklamaya göre, Tshuapa Eyaleti'nde inşa edilecek altı adet su arıtma tesisi, bölgenin en temel sorunlarından biri olan temiz suya erişimi kalıcı biçimde çözmeyi hedefliyor. Aynı eyalette Boende, Bokundu ve Ikela şehirlerinde hayata geçirilecek üç havalimanı projesi ise ülkenin içine sıkışmış ulaşım ağını yeniden tanımlayacak. Yatırım paketi içerisinde 7 bölgenin güneş enerjisiyle elektrifikasyonu da yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da imzalanan yatırım paketi 1 milyar dolarlık proje değeriyle Afrika'da Türk şirketleri tarafından yapılan en büyük yatırım tutarlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

İmzalanan anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yasin Hacıoğlu, girişimlerin, hem bölge halkı için hayatı dönüştüren hem de Türkiye-Afrika ilişkilerini ileri bir aşamaya taşıyan çift yönlü bir kazanım olduğunun altı çizildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
