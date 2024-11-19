Türk Müteahhitler, Musul'un Yeniden İmarında Görev Almaya Hazır

Irak hükümetinin DEAŞ işgalinden büyük zarar gören Musul'un yeniden imarı için Türkiye'ye yaptığı çağrıyı Türk müteahhitler sevinçle karşıladı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Irak hükümeti adeta bizim müteahhitlerimize muhtaç. Bizim ciddi bir tecrübemiz var. Türk firmaları biran önce inşaatlara başlamayı hedefliyor" dedi.

Irak'ta hükümet, DEAŞ terör örgütünün işgalinden büyük zarar gören Musul'da havalimanı başta olmak üzere kentin yeniden imarı için Türkiye'ye çağrı yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yaptığı duyuru ile Irak Musul'da yeni yapılanma için ihalelere katılım çağrısı yaptı.

Hükümet destekliyor

Ayrıca Irak hükümeti, Türk firmaların güvenliğini sağlayarak Musul'da işler yapması için Ticaret Bakanlığı'na da başvuruda bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta, bu kapsamda TİM organizasyonuyla oluşturulan Genel Ticaret Heyeti, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından organize edilen Müteahhitlik Heyeti ve beraberindeki firma temsilcileriyle Irak'ın başkenti Bağdat ile Basra'yı ziyaret etti.

Öte yandan Musul'un yeniden imarı için Türkiye'ye yapılan çağrı, müteahhitler tarafından sevinçle karşılandı. Konuyla ilgili Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Başkanı Mustafa Karslıoğlu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, Türk müteahhitlerin Orta Doğu'yu çok iyi bildiğini belirterek şunları söyledi:

"Musul'un davetiyesi çok önemli. Bizim çok ciddi bir tecrübemiz var. Irak bizim kapı komşumuz. Irak hükümeti adeta bizim müteahhitlerimize muhtaç. Bizler Musul'u Türkiye'nin vilayeti gibi görüyoruz. Ancak DEAŞ ve IŞİD'in verdiği tahribat çok büyük. Orada içler acısı bir durum var. Biz bu davetten sonra o şehri ayağa kaldıracağız."

"Ciddi tecrübemiz var"

Türkiye'den bin 100 firmanın ihaleye katılacağını aktaran Mustafa Karslıoğlu, "Müteahhitlerimiz faaliyet göstermeye hazır. Biz tanıtıcı dosyalarımızı ve firmalarımızın listesini teslim edeceğiz. Orada dikkat edilmesi gereken husus, mayın temizliği yapıldıktan sonra firmalarımıza izin verebiliriz. Çünkü orada tekrar bir can kaybı yaşamak istemiyoruz. Fakat bu çağrı, sektör temsilcilerini heyecanlandıran bir konu. Bizlerin altyapı, kanalizasyon, içme suyu, köprü, okul, hastane ve toplu konutlarda ciddi bir tecrübemiz var" diye konuştu.

Musul'un yeniden inşasının yaklaşık 15 sene süreceğini ve ülkeye ciddi döviz getirisi olacağını vurgulayan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bizim tecrübelerimize göre 15 yılda ayağa kaldırılabilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Çünkü Musul'da her şey bitik durumda. Türk firmaları biran önce inşaatlara başlamayı hedefliyor. Ülkemize ciddi bir maddi getiri sağlayacağız. Türk şirketlerinin gücünü bir kere daha dünyaya göstereceğiz." - ADANA