Türk Moda ve Tekstil Fuarı Bişkek'te Kapılarını Açtı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Moda ve Tekstil Fuarı, Türk firmalarının katılımıyla gerçekleşti. Fuarın organizatörleri, yoğun ilgi ve artan ihracat rakamlarıyla memnuniyetlerini dile getirdi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Türk Moda ve Tekstil Fuarı 8. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın organizatörlerinden Lider Expo Genel Müdürü Fazıl Murat Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara Türkiye'den erkek, kadın ve çocuk giyim ile aksesuar ve kumaş üreten firmaların iştirak ettiğini söyledi.

Fuara yoğun ilgi olduğunu, ihracat rakamlarından da gördüklerini dile getiren Güner, "Geçen seneye nazaran bu yıl ihracat rakamları iki kat artmış durumda. Önümüzdeki dönemde bu rakamların daha yükseklere çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

Güner, Kırgızistan'a gelen tekstil mallarının bölgedeki ülkelere yeniden ihraç edildiğine dikkati çekerek, fuarı gelecek yıl Bişkek'in merkezinde düzenlemeyi planladıklarını anlattı.

Kadın giyim ve triko markası ile fuara katılan Yunus Emre Tunaz, "Hem Türkiye'de hem de yurt dışında kalitemizi ortaya koyduk. Kırgızistan'da katıldığımız bu fuarda gösterilen ilgiden memnunuz." diye konuştu.

Fuara üçüncü defa katılan Mehmet Kesim de 150 çeşit ürünlerinin bulunduğunu, bölgede Türk tekstil ürünlerine talebin iyi olduğunu söyledi.

Makine sistemleri üreten Ahmet Takak, son yıllarda bu bölgedeki ülkelerde tekstil ve konfeksiyon otomat ve robot makineleri ile hizmet vermekten gurur duyduklarını ifade etti.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne kumaş tedariki gerçekleştiren Mehmet Tuncay ise Türk Moda ve Tekstil Fuarı'nın iki ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türk Lider Expo, Kırgız Bi Expo ve Dordoy Birliği işbirliğiyle ülkenin en büyük toptan ve perakende açık pazarı Dordoy'da kurulan fuar, üç gün sürecek.